Wojna uderzy rykoszetem w inwestycje. "Polska krajem o podwyższonym ryzyku"

- Wojna rosyjsko-ukraińska znacznie osłabi zainteresowanie Polską jako miejscem inwestycji. Polska, przynajmniej okresowo, będzie postrzegana jako kraj znacznie bardziej ryzykowny inwestycyjnie - mówi WNP.PL Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Jego zdaniem strumień bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do Polski może zmniejszyć się o wiele miliardów euro.

Groźba rozlania się wojny rosyjsko-ukraińskiej na kolejne państwa

Słabsza gospodarka to mniej pieniędzy na obronność

Polska stanie się czasowo krajem o podwyższonym ryzyku. Mocno się ujmowaliśmy za Ukrainą, przez Polskę przepływa pomoc dla Ukrainy. Wskazywani jesteśmy jako ważny orędownik Ukrainy, po prostu nas widać, więc niektórzy wskazują, że jeśli ze strony Rosji pojawią się retorsje wobec krajów wspierających Ukrainę, to będziemy na początku ich listy. To też ryzyko biznesowe.- Ropa naftowa, gaz i węgiel drożeją, co ma wpływ na wzrost inflacji, ale nie tylko na tym polega problem. Na pewno należy brać pod uwagę wystąpienie problemów w energetyce nie tylko w Polsce, ale w całej UE, bo jako wspólnota wiele surowców energetycznych importujemy z Rosji.Dla nas Rosja to nadal podstawowy dostawca ropy i gazu, a trudno przesądzić, czy ten import zostanie odcięty, czy nie, bo sytuacja cały czas jest napięta. Na razie wydaje się, że to jest nie do pomyślenia, ale dwa tygodnie temu nie do pomyślenia był atak Rosji na Ukrainę. Słowem, obszarów niepewności jest bardzo dużo, co czasami może wyjść nam na dobre.Jesteśmy w przededniu bardzo daleko idących zmian w polityce gospodarczej UE. Niemcy ewidentnie dali sygnał, że kilka rzeczy chcą zmienić, inaczej poukładać Zielony Ład, nie bazować tak mocno na gazie. Może się okazać, że przy okazji znajdą jakieś sposoby, żeby uzyskać z nami silne porozumienie i związać nas gospodarczo jeszcze mocniej ze sobą.- Nie sądzę, żeby w UE z powodu agresji Rosji na Ukrainę nastąpił odwrót od zielonej transformacji gospodarki. Twierdzę, że skoro Rosja jest silnie uzależniona od sprzedaży paliw, a trzyma świat na paliwowej smyczy, to my w ramach bezpieczeństwa unijnego powinniśmy jak najszybciej pozbyć się tego kagańca.Ale to nie znaczy, że w taki sposób, jak to dotychczas planowali i zakładali – tak to nazwijmy – główni gracze UE. Teraz może się okazać, że na przykład te same cele klimatyczne bezpieczniej będzie osiągnąć z większym udziałem atomu czy biomasy.Jednak teraz wchodzenie w szczegóły nie jest zasadne. Agresja Rosji na Ukrainę pociąga za sobą konieczność zredefiniowania przez UE celów w obszarze obronności, bezpieczeństwa życia oraz bezpieczeństwa energetycznego i dopiero dostosowania do nich zielonych polityk.Jesteśmy pod groźbą ryzyka rozlania się wojny rosyjsko-ukraińskiej na kolejne państwa. Obawiam się, że nie jesteśmy na to przygotowani. Widzimy, że w Ukrainie ludzie siedzą w schronach, a proszę mi pokazać schrony w Polsce. Może jeszcze są na starych osiedlach, ale pewnie zaniedbane.- Inwestycje w obronność na poziomie miast, osiedli, firm to może też być istotny impuls dla gospodarki, bo oczywiście właściwe towary oraz usługi trzeba wykonać i dostarczyć.Gdy mówi się o wydatkach na obronność, to wszyscy widzą czołgi, bomby, karabiny, a powinno chodzić o coś znacznie więcej, o inwestycje w bezpieczeństwo nawet na poziomie rodzin.Kilka lat temu kanclerz Merkel mówiła, że każdy obywatel Niemiec powinien mieć zapas jedzenia na 10 dni, co w Polsce było kwitowane żartami, a dzisiaj już tak wesoło nie jest.- W handlu z Rosją różne ryzyka handlowe będą się stopniowo materializowały, nawet jak Moskwa wprost nie zakaże importu. Odcinanie Rosji od możliwości rozliczeń finansowych poprzez SWIFT oznacza, że handel będzie utrudniony, bo będzie bardzo trudno rozliczać transakcje, a koszty tych rozliczeń wzrosną. Najpewniej nie będzie się już opłacało realizować strumieni drobnych dostaw do Rosji i będą preferowane duże pojedyncze dostawy.W przypadku żywności są dwie strony medalu. Rosja systematycznie odcinała import żywności w ramach retorsji wobec wielu krajów, w tym Polski i dużo już nie kupuje, ale może być inny problem. Rosja wiedząc, że może mieć problemy z żywnością, od mniej więcej dekady bardzo forsownie rozwija własną produkcję i jest teraz istotnym eksporterem zboża, podobnie jak Ukraina. Jeśli te dwa kraje będą miały problemy albo nie będą chciały sprzedawać, to na rynku zbożowym na świecie będzie deficyt.- Decyzje indywidualne, konsumenckie i polityczne oznaczające sankcje, w tym przypadku dla Rosji, i ewentualne retorsje w końcu znajdą się w stratach przedsiębiorstw, bo te nie będą mogły handlować, nie będą miały surowców do produkcji, nie rozliczą kontraktów. Skutki decyzji polityków i obywateli będą skupiały się na firmach, więc jednym z elementów działań powinna być przemyślana polityka kompensująca decyzje natury politycznej.Stąd wynikała zapewne powściągliwość władz niemieckich w podjęciu radykalnych decyzji, wykluczających Rosję z systemu SWIFT. Niemcy, jak sądzę, chciały dać swoim firmom chociaż minimum czasu na rozliczenie transakcji. Z jednej strony jest skłonność polityczna do szybkich działań, ale za tym też stoją straty dla gospodarki, która powinna się kręcić, bo potrzebne są pieniądze na generalne zwiększenie bezpieczeństwa. Potrzebujemy na to pieniędzy, więc nie możemy zacząć od tego, że rozłożymy gospodarkę.- Wojna rosyjsko-ukraińska znacznie osłabi zainteresowanie Polską jako miejscem inwestycji. Polska przynajmniej okresowo będzie postrzegana jako kraj znacznie bardziej ryzykowny inwestycyjnie niż obecnie. To nie dotyczy jedynie nowych transakcji, ale także polityki inwestycyjnej działających w Polsce firm zagranicznych.Obecnie nie spodziewam się, że inwestorzy zagraniczni, którzy już są w Polsce, wyjadą do siebie. Oceniam, że jeżeli wskutek wojny rosyjsko-ukraińskiej sytuacja polityczno-gospodarcza Polski pozostanie niepewna jeszcze przez kwartał czy dwa, to bardzo duży strumień bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających do Polski, liczony ostatnio każdego roku na ponad 10 mld euro, zmniejszy się o wiele miliardów euro.- Przyznam, że jestem zwolennikiem szkoły, która poleca, by bank nie mówił w zakresie kursów, że interweniuje albo jaki poziom kursu chce osiągnąć. Powinien raczej interwencjami wspierać pożądane zmiany trendów – ale bez komentowania tego faktu. Oczywiście jednak o gustach się nie rozmawia – jedni wolą rosół, inni grzybową.Wracając do sedna – czyli potencjalnej zmiany stóp procentowych – to ryzyko bliskiego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego wskutek zawirowań na rynku polityki i gospodarki mogłoby być czynnikiem zmniejszającym skalę i tempo zaostrzania polityki monetarnej. U nas nie ma potrzeby (jak w Rosji), by dokonywać drastycznych zmian mających oddalić o dzień czy dwa nieuchronny krach.- Niewątpliwie dla Polski to jest dobra sytuacja, że działamy nie sami, lecz w ramach większych struktur, czyli UE i NATO, w ramach kolektywnego Zachodu. Całe szczęście, że nie musimy pierwsi wstawać i występować z sankcjami, bo to podbijałoby nas wyżej na liście oponentów Rosji, których musi ona surowo ukarać, a zarazem włączamy się do tych sankcji, o których się mówi. A czy powinnyśmy robić dodatkowe rzeczy? Tak, ale trzeba je robić, a nie o nich mówić.