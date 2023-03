Wojna wymusiła zmianę. Ten sektor na Ukrainie przeskoczył całą epokę

- Zaryzykowałbym stwierdzenie, że poziom cyfryzacji usług finansowych i publicznych na Ukrainie jest wyższy niż w Polsce - mówi WNP.PL Wojciech Tarasiuk, wiceprezes KredoBanku z grupy PKO BP .

- Każdy kryzys powoduje radykalne przyspieszenie pewnych procesów, a wojna i powstałe z jej powodu ryzyka dały bodziec do usprawnienia ukraińskiego sektora bankowego - mówi Wojciech Tarasiuk.

Ewolucyjnie proces cyfryzacji nie miałby szans powodzenia w tak krótkim czasie. Zdaniem Tarasiuka polskie banki mają czego się uczyć, zwłaszcza pod kątem prostoty i intuicyjności oferowanych usług.

- Nie bez znaczenia jest także nadzór bankowy za strony Narodowego Banku Ukrainy, którego wpływ na bankowość komercyjną jest dużo szerszy niż ma to miejsce w Polsce i pozostałych krajach UE - wskazuje wiceprezes KredoBanku.

O zarządzaniu bankiem i sektorem bankowym w kraju objętym wojną, o powszechnej cyfryzacji usług bankowych i o tym, czego od ukraińskich banków mogą nauczyć się polskie, rozmawiamy z Wojciechem Tarasiukiem, wiceprezesem zarządu działającego na Ukrainie KredoBanku, należącego do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Precedens w branży bankowej – sektor działa stabilnie w kraju objętym wojną

Jak wygląda działalność operacyjna banku komercyjnego w kraju objętym wojną? Spotkał się pan z czymś takim dotychczas w swojej karierze?

Wojciech Tarasiuk, wiceprezes zarządu KredoBanku: Jeżeli chodzi o działalność operacyjną Kredobanku w kraju objętym wojną, to przyznam, że w swoim 30-letnim doświadczeniu w bankowości pierwszy raz zetknąłem się z takim precedensem. I jestem pozytywnie zaskoczony, bo mogę otwarcie przyznać, że działalność banku nie jest zagrożona, a sektor bankowy w Ukrainie charakteryzuje się obecnie pełną stabilnością.

Z czego to wynika?

- Przede wszystkim nadzór bankowy za strony Narodowego Banku Ukrainy jest bardzo silny, jego wpływ na bankowość komercyjną jest dużo szerszy niż ma to miejsce w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Objawia się to między innymi błyskawiczną implementacją dyrektyw na poziomie poszczególnych banków.

Przykładowo, gdy NBU wydał zaraz po wybuchu wojny polecenie, aby banki systemowo ważne utworzyły sieć oddziałów, które będą pracowały w trybie nieprzerwanym nawet w czasie blackoutu - sieć power banking - odpowiednie rozwiązania na szczeblu operacyjnym i technicznym zostały niemal natychmiast zaimplementowane. Siła oddziaływania banku centralnego w takich okolicznościach miała kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności ukraińskiego systemu bankowego po wybuchu wojny.

Stabilnościowy priorytet - zapobiec drenażowi depozytów

Rozumiem, że sprawna współpraca na linii bank centralny - banki komercyjne miała miejsce już od samego początku wojny, kiedy nie było czasu ani przestrzeni na chaotyczne działania? A jakie rozwiązania zostały wprowadzone jako pierwsze i dlaczego?

Pierwsze dni wojny wymagały odważnych decyzji ze strony sztabu kryzysowego m.in. w postaci wprowadzenia ograniczeń wymienialności hrywien, żeby zapobiec ucieczce kapitału za granicę. Wprowadzono też sztywny kurs wymiany, co miało zapobiec destabilizacji systemu finansowego i chronić wartość waluty.

Po drodze pojawiły się ograniczenia dotyczące wypłat kartowych, które de facto funkcjonują do dziś. Jednorazowo z bankomatu za granicą i w Ukrainie za pomocą karty ukraińskiego banku można podjąć równowartość 1400 zł tygodniowo. Bezgotówkowe transakcje mają dużo szersze widełki - 100 tysięcy zł tygodniowo. To zabezpiecza przed drenowaniem depozytów.

Czy - patrząc systemowo - podjęte działania przyniosły pożądany skutek? Wszystkie działające na Ukrainie banki wyszły obronną ręką?

- Patrząc z punktu widzenia systemu bankowego, praktycznie wszystkie banki w Ukrainie się obroniły, operacyjnie jest obecnie zaskakująco dobrze. Nie ma także ryzyka oligarchizacji sektora, bo nawet przy kłopotach mniejsze banki nie muszą być przejmowane przez największych graczy. Tu czuwać będzie regulator. W dłuższym terminie może dojść do swego rodzaju uzdrowienia branży, może ona nie ponieść finalnie takich strat jak przewidywano na początku. Narodowy Bank Ukrainy rozsądnie steruje płynnością sektora.

Rewolucja na drodze pełnej cyfryzacji usług bankowych

A czy ten niewątpliwie potężny kryzys, jaki w sektorze finansowym Ukrainy wywołała wojna, może okazać się szasną rozwojową w kontekście digitalizacji usług?

- Jeżeli chodzi o cyfryzację sektora bankowego na Ukrainie, to należy pamiętać, że każdy kryzys powoduje radykalne przyspieszenie pewnych procesów. Dodatkowo silny impuls idzie ze strony agencji rządowych i ukraińskiego ministerstwa cyfryzacji, czego wynikiem jest powstanie platformy Diia, która pozwala na zdalne załatwianie znaczącej liczby usług publicznych w Ukrainie.

Czy dobrze rozumiem, że w kraju objętym od roku wojną poziom cyfryzacji usług finansowych i publicznych dynamicznie się podnosi?

- Tak, zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest już nawet wyższy niż w Polsce, gdzie mamy autoryzację operacji poprzez systemy i aplikacje bankowe. Na Ukrainie jest już np. bardziej niż w Polsce powszechny podpis cyfrowy, co przyspiesza i ułatwia procesy weryfikacyjne. Z punktu widzenia weryfikacji klienta jest to daleko idąca rewolucja i tu możemy się wiele nauczyć. I znowu wracając do państw bałtyckich - Estonia porozumiała się z Ukraińcami w sprawie sporządzenia swego rodzaju duplikatu systemu Diia na własne potrzeby, gdyż jest on bardzo prosty oraz intuicyjny.

Aż trudno uwierzyć, że poziom cyfryzacji banków na Ukrainie okazuje się bardziej rozwinięty niż w Polsce, a przecież to nasz sektor jest na tle Europy uważany za bardzo zdigitalizowany. Z czego wynika aż taki przeskok cyfryzacyjny na Ukrainie?

- Pewnego rodzaju zapóźnienie powoduje, że gdy otrzyma się bodziec, dokonuje się wówczas przeskoku z pominięciem poszczególnych etapów rozwoju i to się teraz dzieje na Ukrainie.

W KredoBanku, który jest częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, system otwierania konta jest całkowicie cyfrowy, nie wymaga żadnej “analogowej czynności”. Widać wyraźnie, że wojna i powstałe z jej powodu ryzyka dały bodziec do usprawnienia ukraińskiego sektora bankowego. Ta cyfryzacja napędza kolejne zjawiska - z prostych operacji jak otwarcie konta można iść dalej do cyfryzacji wszystkich usług.

Rozumiem, że bez wojennego wstrząsu nie byłoby szans na tak szybkie ucyfrowienie sektora?

- Tak, niewątpliwie to wszystko zrodziło się w drodze rewolucji, ewolucyjnie nie miałoby szans powodzenia w tak krótkim czasie. Sektor bankowy na Ukrainie wzmocnił się operacyjnie. Są solidne podstawy na przyszłość dzięki elektronizacji niemal wszystkich usług publicznych i bankowych poprzez platformę Diia.

Czyli polskie banki mogą zerkać na sektor ukraiński w celu czerpania inspiracji rozwojowych?

- Zdecydowanie, operacyjnie polskie banki mają czego się uczyć, zwłaszcza pod kątem prostoty i intuicyjności oferowanych usług.

KredoBank jest uniwersalnym bankiem komercyjnym z centralą we Lwowie. Sieć placówek banku obejmuje centralę we Lwowie oraz 82 oddziały na terenie całej Ukrainy. Bank posiada ponad 588 tys. klientów detalicznych i 57 tys. firm i przedsiębiorstw.

