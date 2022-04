Wojna zasiała strach. Przedsiębiorcy wstrzymują inwestycje

2022 rok miał być rokiem ożywienia inwestycyjnego. Wojna na Ukrainie, a w perspektywie być może podwyżki stóp, studzą inwestycyjny zapał. W pierwszym kwartale inwestycje mogą spaść o 10 proc.

Wojna na Ukrainie zniechęciła wielu przedsiębiorców do inwestycji. Widać mniejsze zainteresowanie kredytami inwestycyjnymi.

Kolejną barierą może koszty finansowania i przewidywany dalszy wzrost stóp procentowych.

To miał być rok niełatwy, chociaż całkiem niezły dla polskiego biznesu. Wkraczaliśmy w niego z nieźle rozpędzoną gospodarką – ponad 7 proc. rok do roku w czwartym kwartale i ponad 5 proc. w skali całego roku. Na horyzoncie pojawiły się wprawdzie ciemne inflacyjne chmury, a niepewność i chaos związane z Polskim Ładem nieco studziły optymizm, jednak ekonomiści zgodnie prognozowali solidny, ponad 4-proc. wzrost gospodarczy.

Tym, co cieszyło szczególnie, były rosnące wreszcie solidnie inwestycje – ostatnie lata były bowiem pod tym względem szczególnie mizerne. Realna wartość inwestycji w polskiej gospodarce w czwartym kwartale 2021 r. zwiększyła się o niemal 12 proc. rok do roku, najbardziej od początku 2015 r.

W związku z rosnącymi cenami surowców, inflacją i niestabilnością otoczenia gospodarczego nie podtrzymano tego tempa wzrostu inwestycji. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku ekonomiści Credit Agricole szacowali wzrost inwestycji w tym roku na ok. 10 proc. Widać to było również w aktywności kredytowej.

- W drugim półroczu poprzedniego roku obserwowaliśmy bardzo wzmożone zainteresowanie finansowaniem inwestycyjnym. Po okresie niepewności związanej z efektami COVID na gospodarkę, polskie firmy zdecydowały się wzmocnić potencjał produkcyjny, przetwórczy czy logistyczny - ocenia Marcin Kościński, dyrektor zarządzający Business Banking ING Banku Śląskiego.

Nadciąga kredytowa stagnacja?

Nieco odmienny pogląd miał Piotr Bartkiewicz z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao.

- W ostatnich miesiącach nie widzieliśmy znaczącego wzrostu wartości kredytów inwestycyjnych – tutaj zresztą „twarde dane” (statystyka sektora bankowego) nieco różnią się od „miękkich” (wyniki ankiet wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków). Te drugie wskazywały w 2021 r. na znaczący wzrost zainteresowania kredytami z uwagi na finansowanie środków trwałych. Te pierwsze z kolei przez wiele miesięcy wykazywały dynamiki zbliżone do zera - stwierdził Bartkiewicz.

24 lutego świat się jednak zmienił, zmieniło się - i to znacznie na niekorzyść - otoczenie biznesowe, gdzieś znikła stabilność i przewidywalność, a co za tym idzie i skłonność do inwestowania. - Podwyższona niepewność dotycząca dalszego przebiegu wojny w Ukrainie będzie oddziaływała w kierunku spowolnienia wzrostu inwestycji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (zakupy nowych mieszkań) w br. Wzrost wydatków na obronność zapowiedziany przez rząd przyczyni się do zwiększenia wydatków publicznych, ale dopiero w 2023 r. Tym samym prognozujemy, że inwestycje wzrosną o 5,8 proc. rok do roku w 2022 r., wobec 8 proc. w 2021 r. - napisali w swojej marcowej prognozie ekonomiści Credit Agricole.

Tę niepewność było widać już w lutym, w miarę jak narastało napięcie na granicy rosyjsko-ukraińskiej. - W ujęciu liczbowym banki przyznały aż o 33,8 proc. mniej kredytów inwestycyjnych oraz o 18,6 proc. mniej kredytów w rachunku bieżącym. W porównaniu do lutego 2021 r., spadła wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o 19,6 proc. oraz kredytów w rachunku bieżącym o 6,1 proc. - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej.

Ostre hamowanie inwestycji

A to może być dopiero początek. - W najbliższym czasie oczekujemy gwałtownego wyhamowania inwestycji – po szacowanym wzroście o 7,5 proc. rok do roku w pierwszym kwartale prognozujemy ich spadek o 10 proc. w drugim, przede wszystkim za sprawą inwestycji prywatnych - ocenia Urszula Kryńska, ekonomistka PKO BP.

- Główną przyczyną szybkiej rewizji planów inwestycyjnych przedsiębiorstw jest rosyjska inwazja na Ukrainę. Wojna w Ukrainie wpływa niekorzystnie na gospodarkę głównie poprzez nasilenie negatywnego szoku podażowego (wyższe koszty/ceny i zaburzenia dostaw), wzrost niepewności oraz spowolnienie gospodarcze za granicą. Przy bardzo dużej niepewności i trudnościach w oszacowaniu przyszłego popytu oraz kosztów planowanych nakładów, przedsiębiorstwa decydują się wstrzymać/zrewidować swoje plany - tłumaczy.

- Obecnie, w związku z wywołanymi przez Rosję działaniami wojennymi, widzimy wstrzymanie decyzji inwestycyjnych. Wiele firm, jak sądzimy czasowo, wstrzymało swoje decyzje i obserwuje rozwój wydarzeń za naszą wschodnią granicą - zgadza się z nią Marcin Kościński.

Zdaniem Urszuli Kryńskiej nie bez znaczenia jest oczywiście koszt finansowania, podbity przez szybko i gwałtownie rosnące stopy procentowe w Polsce. - Rola kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji w Polsce nie jest jednak kluczowa. Najważniejsze są środki własne, które firmy mogą przeznaczać na finansowanie coraz wyższych kosztów surowców i materiałów (dalsze przezornościowe budowanie zapasów). Wyższe stopy procentowe podnoszą z kolei koszt alternatywny dla ponoszonych nakładów (wyższe oprocentowanie lokat, inwestycji „pozbawionych ryzyka”) - podkreśla.

Koszt kredytu mniej istotny

Także Piotr Bartkiewicz nie oczekuje, by koszt finansowania stał się najważniejszą barierą w inwestycjach firm. - Takie czynniki, jak niepewność i wzrost stóp procentowych, mają oczywiście potencjał do bycia barierą rozwoju firm. Trzeba jednak pamiętać, że niepewność to bardzo pojemny termin, pod którym historycznie kryły się bardzo różne problemy i czynniki. Nie wiemy, jak sytuacja wojenna wpłynie na popyt inwestycyjny, bo nie mamy żadnego precedensu - podkreśla.

- Wydaje się jednak, że nie ma sensu rozpatrywać tutaj niepewności jako autonomicznego lub dominującego czynnika. Znacznie ważniejsze będą perspektywy popytu. Jeśli chodzi o wzrost stóp procentowych, to zmieni on kalkulacje wielu potencjalnych inwestujących, ale warto pamiętać, że w Polsce zdecydowana większość inwestycji przedsiębiorstw jest finansowana ze środków własnych. Co więcej, w środowisku ujemnych realnych stóp procentowych kredyt niejako „sam się spłaca”, co dla wielu firm (w branżach korzystających na inflacyjnym środowisku) może być atrakcyjną propozycją - dodaje.

Podwyżki stóp oznaczają dla firm możliwe podwyżki rat kredytowych, podobnie jak to obserwujemy obecnie na rynku kredytów hipotecznych. I – podobnie jak w przypadku kredytów mieszkaniowych – nie widać zdecydowanego zwrotu w stronę kredytów o stałej stopie procentowej.

Stałe stopy kuszą coraz bardziej

- Oprocentowanie zmienne dla kredytów 5-letnich, oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M, jest obecnie tańsze z perspektywy firm o około 1,5 proc. w porównaniu do stałej stopy procentowej. Z tego powodu większość podmiotów wybiera oprocentowanie zmienne, zakładając, że w ciągu 1-2 lat poziom stóp się ustabilizuje. Niemniej jednak obserwujemy większe zainteresowanie produktem o stałej stopie procentowej - wyjaśnia Marcin Kościński.

- Jeśli chodzi o oprocentowanie kredytów, to tutaj nie ma niespodzianek – większość z nich ma oprocentowanie zmienne. Zainteresowanie oprocentowaniem stałym było w Polsce tradycyjnie ograniczone i nie jest jasne, czy obecny epizod wzrostu rynkowych stóp procentowych zmieni to znacząco - przyznaje Piotr Bartkiewicz.

Co dalej? - Zakładamy, że stopy procentowe będą rosły, szczególnie biorąc pod uwagę obecny poziom inflacji. Obecny poziom WIBOR nie wpływa jeszcze bezpośrednio na decyzje firm i nie powoduje bardzo istotnego wpływu na zdolność kredytową, a finansowanie zewnętrzne jest niezmiennie tańsze niż kapitał własny. Oceniamy, że WIBOR na poziomie 5 proc. i wyżej będzie już zauważalnie wpływał na decyzje firm i przynajmniej czasowo wstrzyma część decyzji inwestycyjnych - twierdzi Marcin Kościński.

- Wpływ agresji Rosji na Ukrainę oznacza bardzo duży wzrost niepewności na rynku oraz wzrost cen surowców i komponentów. W tym okresie z pewnością firmy będą ostrożniej podejmować decyzje. Z drugiej strony mamy bardzo zauważalny impuls wzrostowy spowodowany zmieniającymi się paradygmatami w zakresie organizacji łańcucha dostaw. Polskie firmy są i będą beneficjentami zmiany polityki zakupowej większych firm i uwzględnienia ryzyka geograficznego oraz geopolitycznego - dodaje, zaznaczając jednak, że można oczekiwać, iż firmy polskie będą zastępowały lub uzupełniały dostawy ze wschodu Europy i z Azji, co w krótkim czasie powinno skutkować wzrostem zainteresowania finansowaniem zewnętrznym.

Polska jest postrzegana, jak podsumowuje Kościński, jako bardzo nowoczesne i świetnie zorganizowane centrum produkcji i przetwórstwa w Europie.

