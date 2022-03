Wojna zatrzymuje europejskie fabryki. Duże problemy mają huty

Wzrost cen energii wywołany wojną w Rosji spowodował zatrzymanie produkcji w części europejskich hut - podaje Associated Press. Problemy widać też w innych fabrykach.

Gdy rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała gwałtowny wzrost cen gazu ziemnego, zatrzymały się włoskie papiernie, które produkują wszystko, od pudełek do pizzy po opakowania mebli.



W zeszłym tygodniu piece elektryczne zatrzymały włoskie huty. W portach zostali rybacy, którzy muszą mierzyć się z ogromnymi skokami cen ropy. W tym czasie naprawiają sieci, zamiast je zarzucać.



Jeszcze przed wojną Europa stanęła w obliczu poważnego kryzysu energetycznego, który spowodował wzrost kosztów energii elektrycznej czy żywności.

Czytaj też: Chińska energetyka zyska na wyjściu Zachodu z Rosji



Włoska gospodarka jest trzecią co do wielkości w UE. Zależność od rosyjskiej energii widać tam bardzo wyraźnie. Około 40 proc. energii elektrycznej jest wytwarzane z gazu ziemnego, który w dużej mierze pochodzi z Rosji. Dla porównania w Niemczech to około jedna czwarta.



W ciągu ostatniej dekady udział rosyjskiego gazu ziemnego we Włoszech wzrósł z 27 proc. do 43 proc. Według ministerstwa transformacji energetycznej proces uniezależnienia potrwa co najmniej dwa lata.



Francesco Zago, dyrektor generalny producenta papieru i opakowań Pro-Gest zwraca uwagę, że po rosyjskiej inwazji ceny wzrosły z 90 euro za megawatogodzinę do ponad 300 euro za megawatogodzinę. Aby utrzymać rentowność jego zakład musiałby niemal podwoić ceny z 680 euro za tonę do 1200 euro, co jest w warunkach rynkowych niemożliwe.



Na razie Zago zawiesił działalność w sześciu zakładach zajmujących się recyklingiem papieru, wkrótce podobny los może spotkać kolejne.



Trzy huty zamknął producent wysokiej jakości stali do samochodów i maszyn rolniczych Acciaierie Venete. To pierwsza taka sytuacja w historii spółki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl