Wojsko zamawia kolejne granaty do moździerza Rak

Zakłady Metalowe Dezamet podpisały kolejną umowę na modernizację 120 mm nabojów odłamkowo-burzących do samobieżnych moździerzy Rak – poinformowała w czwartek Polska Grupa Zbrojeniowa.

Umowa zawarta z Inspektoratem Uzbrojenia MON przewiduje modernizację i dostawę 10,5 tys. sztuk 120 mm naboi moździerzowych OF-834BM w latach 2021-2022. Łączna wartość kontraktu to 65,5 mln złotych brutto.

"Wraz z rosnącą liczbą kompanijnych modułów ogniowych Rak w siłach zbrojnych, naturalny jest wzrost zużycia środków do szkolenia. Zmodernizowana przez nas amunicja 120 mm jest podstawowym nabojem wykorzystywanym przez załogi zespołów operujących moździerzami samobieżnymi M120" - powiedział prezes ZM Dezamet w Nowej Dębie Tomasz Wawrzkowicz, cytowany w komunikacie PGZ

"W tym roku zakończyliśmy badania i opracowaliśmy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia produkcji nowego typu amunicji dedykowanej dla tych moździerzy. Liczę, że wkrótce nastąpi podpisanie umowy na dostarczenie 120 mm naboi nowego typu i niezwłocznie przystąpimy do jej realizacji" - dodał.

Podpisany kontrakt to druga umowa na dostawę do Wojska Polskiego tego rodzaju amunicji. Pierwsza, podpisana w roku 2016 na łączną liczbę 6318 sztuk, została zrealizowana w latach 2017-19. Granaty OF843BM to amunicja zmodernizowana pod kątem przystosowania jej do zaprojektowanego i produkowanego przez Hutę Stalowa Wola moździerza 120 mm Rak, w tym do systemu automatycznego ładowania.

Przemysł i wojsko pracują także nad nowymi pociskami do Raka, które pozwolą wykorzystać donośność tego działa.