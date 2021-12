Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie włączone do Huty Stalowa Wola

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie od 1 grudnia stają się zamiejscowym Oddziałem Huty Stalowa Wola S.A. – poinformowała w środę HSW. Połączenie obu spółek należących do PGZ ma zmniejszyć koszty i podnieść wydajność.

WZInż specjalizują się w naprawach i remontach sprzętu jednostek inżynieryjnych i saperskich, w tym gąsienicowych amfibii PTS; HSW produkuje uzbrojenie, m.in. moździerze i armatohaubice, a także sprzęt inżynieryjny.

"Przeprowadzony proces inkorporacji pozwoli uzyskać realne korzyści w zakresie optymalizacji kosztowej oraz osiągnąć większą wydajność produkcyjną" - zapewniła HSW w komunikacie.

Specjalizacja serwisowo-remontowa Oddziału w Dęblinie zostanie utrzymana, w dalszym etapie planowane jest rozwinięcie centrum szkoleniowo-serwisowego z wykorzystaniem doświadczenia i zasobów Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych. W pierwszym etapie oddział będzie kontynuował działalność polegającą na remontach, udziale w produkcji sprzętu wojskowego oraz sprzedaży części do niego.

"W dalszej perspektywie kierunkiem rozwoju będzie stworzenie i rozwój kompetencji szkoleniowych oraz serwisu wyrobów produkowanych w HSW S.A." - zapowiedziała spółka.

Nowo utworzony oddział w Dęblinie będzie kontynuował remonty, modernizację i modyfikację sprzętu eksploatowanego przez wojsko, zwłaszcza sprzętu inżynieryjnego, minersko-rozpoznawczego, saperskiego, pojazdów samochodowych różnego przeznaczenia (w tym specjalistycznych), pojazdów gąsienicowych wszelkich typów, silników wykorzystywanych w tych pojazdach; produkcję zespołów i podzespołów do tego sprzętu. Będzie też produkował kontenery i zabudowy kontenerowe na rynek wojskowy i cywilny, konstrukcje stalowych i inne konstrukcje spawane.

"Dzięki doświadczeniu Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Huta Stalowa Wola zyska strukturę serwisowo-remontową. HSW S.A. w przeszłości samodzielnie nie serwisowała produkowanego sprzętu, czym zajmowały się wyspecjalizowane zakłady remontowe" - zwrócił uwagę cytowany w komunikacie prezes HSW Bartłomiej Zając.

"Dodatkowym atutem nowego Oddziału w Dęblinie jest jego lokalizacja w środkowej Polsce, co ma znaczenie dla zapewnienia efektywnej obsługi serwisowej. HSW S.A. planuje rozwinąć zakres serwisu oraz stworzyć centrum szkoleniowe przy wykorzystaniu infrastruktury i doświadczenia WZInż" - podkreślił.

Połączenie obu spółek jest zgodne ze strategią Grupy Kapitałowej PGZ S.A. na lata 2019-2023, która zakłada konsolidację i rozwój spółek Grupy. Dzięki połączeniu ma powstać "silny ośrodek produkcyjno-rozwojowo-serwisowy, który będzie kontynuował działalność obu organizacji, ale też rozwijał i realizował nowe zadania".

Zmiany własnościowo-kapitałowe formalnie rozpoczęły się od uchwał zarządów obu spółek podjętych w lipcu 2021 r., wtedy też przyjęto plan połączenia spółek. Jak zaznaczyła HSW, inkorporację poprzedziły analizy, w tym badanie due diligence przejmowanej spółki, a także dialog ze stroną społeczną.

Proces przeprowadzono na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Zakładał on przeniesienie majątku WZInż. w zamian za akcje HSW dla akcjonariuszy spółki przejmowanej. Proces podwyższył kapitał zakładowy HSW S.A. Spółka zyskała Oddział w Dęblinie. 5 listopada 2021 r. złożono wniosek o zmianę wpisu do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w przedmiocie połączenia spółek. Proces inkorporacji zakończył się środę w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

