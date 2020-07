Wolbrom i Skawina otrzymały wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych

Wolbrom i Skawina otrzymały dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. To realne wsparcie dla samorządów, żeby mogły one realizować ważne dla mieszkańców inwestycje poprawiające komfort i bezpieczeństwo na drogach – mówił we wtorek wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

"W dobie pandemii koronawirusa lokalne inwestycje mają być także kołem zamachowym dla małych firm i gospodarki lokalnej" - podkreślił wojewoda Ćwik. Dodał, że liczy na oszczędności w ramach przetargów na wyłonienie wykonawców, bo dzięki temu będzie można pomóc kolejnym samorządom, których inwestycje są na liście rezerwowej.

W Wolbromiu budowany będzie 1,3- kilometrowy łącznik między drogą wojewódzką 794 a drogą powiatową prowadzącą z Wolbromia w kierunku Olkusza. "Będzie to taka mała, lokalna północno-wschodnia obwodnica Wolbromia. Odciąży nam część zabytkowego centrum miasta, bo kierowcy jadący z jednej drogi na drugą nie będą musieli już korzystać z ulic prowadzących przez centrum" - powiedział burmistrz Wolbromia Adam Zielnik.

Wartość inwestycji to ponad 9,5 mln zł , a dofinansowanie wynosi 4 mln 765 tys. zł.

W Skawinie zaplanowano rozbudowę ul. Falbówki. Wartość tej inwestycji to 1 mln 670 tys. zł, a wsparcie 835 tys. zł. Jak wyjaśnił zastępca burmistrza Witold Grabiec to krótki, ale ważny odcinek drogi prowadzący do terenów z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. "Gdyby nie wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych, nie moglibyśmy sobie pozwolić na tę inwestycję i nie znaleźlibyśmy takiej kwoty w środkach własnych. Mamy też kolejny wniosek dotyczący ul. Torowej, która będzie prowadziła do strefy przemysłowej" - powiedział Grabiec.

Małopolska w obecnej, trzeciej transzy Funduszu Dróg Samorządowych otrzyma w 2020 roku w sumie 202,5 mln zł.