Wołomiński przekręt. Supernadzorca skatowany, ale oskarżony

Do warszawskiego sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceszefowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Wojciechowi Kwaśniakowi. Prokuratora twierdzi, że nie dopełnił na tym stanowisku swoich obowiązków w czasie kontroli SKOK-u Wołomin. Gorzką ironią jest to, że Wojciech Kwaśniak tej kontroli o mało nie przypłacił życiem...

O co chodzi w praktyce? To wyjaśniał Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski przy okazji pierwszego zatrzymania urzędników KNF - w grudniu 2018 roku. Jego zdaniem Komisja zwlekała z wprowadzeniem do SKOK-u Wołomin zarządu komisarycznego, co umożliwiło kontynuowanie przestępczej działalności przez władze tej kasy.Święczkowski argumentował wówczas, że wniosek w sprawie wprowadzenia zarządu komisarycznego znajdował się już w materiałach pokontrolnych KNF wiosną 2013 roku. Jesienią tego roku był już gotowy projekt decyzji KNF w tej sprawie. A jednak "klamka zapadła" dopiero rok później – jesienią 2014 roku.– Gdyby KNF podjął decyzję w sprawie zarządu komisarycznego, gdy pojawił się pierwszy projekt decyzji w tej sprawie, udałoby się uniknąć tak wielkich strat. Od tego czasu wyprowadzono z tej kasy 1,7 mld zł – grzmiał wówczas Prokurator Krajowy.SKOK Wołomin rozpoczął działalność we wrześniu 1999 roku i od początku błyskawicznie się rozwijał. Gdy upadał w 2014 roku, dysponował już ponad setką placówek w dziesięciu województwach i obsługiwał niemal 80 tysięcy klientów.Na czym polegał przekręt? W sumie był dość prosty - trzeba było tylko wciągnąć do tego władze banku. Najprościej rzecz ujmując: kasa na potęgę udzielała kredytów, które nigdy nie były spłacane. Kredytobiorcami byli wyszukiwani przez recydywistów z gangu wołomińskiego ludzie, często z marginesu, którzy - na podstawie fałszywych zaświadczeń i za drobnym wynagrodzeniem - brali na siebie wielotysięczne zobowiązania, których potem nie spłacali (bo i jak?). Pieniądze trafiały do organizatorów przekrętu...W przypadku mniejszych kredytów – np. kilkadziesiąt tysięcy złotych – wystarczało fałszywe zaświadczenie o zarobkach; w przypadku większych – wielokrotnie zawyżone, fałszywe wyceny nieruchomości (przede wszystkim działek), które stanowiły zabezpieczenie kredytu.W ten sposób każdego miesiąca z kasy wypływały dziesiątki milionów złotych. W sumie - według szacunków prokuratury - suma strat to 2,5 mld zł!Za mózg całego procederu uznawany jest Piotr P., były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych, który w SKOK-u Wołomin był wiceszefem rady nadzorczej (a wcześniej za pośrednictwem fundacji Pro Civili wyłudził wiele milionów złotych z Wojskowej Akademii Technicznej i jednego z banków). W procederze uczestniczyli też jednak inni członkowie władz kasy – bez ich wiedzy i współpracy przekręt by się nie udał.Wołomińska kasa – podobnie jak inne SKOK-i – niemal do końca 2012 roku nie podlegała nadzorowi bankowemu. Wprawdzie postulaty objęcia kas nadzorem KNF pojawiały się od lat, ale zawsze gorąco protestowało przeciwko temu środowisko PiS, z którym związany był twórca imperium SKOK-u, Grzegorz Bierecki (trzecią kadencję jest senatorem z ramienia PiS; w 2015 roku startował wprawdzie jako kandydat niezależny, ale PiS nie wystawiło w tym okręgu kontrkandydata).W 2009 roku uchwalono ustawę wprowadzająca nad SKOK-ami nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (oraz zasadę, że środki zgromadzone na kontach kasy gwarantowane są przez państwo), lecz ówczesny prezydent Lech Kaczyński skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.Potem jego następca, Bronisław Komorowski część wniosku wycofał, ale kolejny złożyli posłowie PiS. Ostatecznie ustawa weszła w życie dopiero 27 października 2012 roku - i dopiero mniej więcej w tym czasie KNF mógł wkroczyć do akcji.Według słów Zbigniewa Święczkowskiego we wrześniu 2012 roku do KNF miał trafić dokument z Kasy Krajowej SKOK-u (coś w rodzaju „czapy” nad wszystkimi SKOK-ami, pełniącej również funkcje nadzorcze nad nimi do czasu przejęcia ich przez KNF), który zwraca uwagę na sytuację w pięciu SKOK-ach – w tym i wołomińskim.Na początku 2013 roku rozpoczęła się kontrola w SKOK-u Wołomin, która skończyła się wiosną - wspomnianym już wnioskiem o rozważenie powołania zarządu komisarycznego, ale także doniesieniem do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko ustawie o rachunkowości.– To tylko podejrzenie, to prokuratura powinna zweryfikować, czy jest prawdziwe – tłumaczył w jednym z wywiadów Wojciech Kwaśniak.KNF tłumaczył, że procedura administracyjna była hamowana przez SKOK - przy wykorzystaniu różnych kruczków prawnych, odwołań itp. "SKOK ustanowił 4 pełnomocników do reprezentowania w postępowaniu w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego, nie wyznaczając jednocześnie pełnomocnika, do którego ma być doręczana korespondencja" – to opis jednego z prawnych chwytów stosowanych przez prawników SKOK-u Wołomin.Komisja pod koniec 2013 roku zarządziła kolejne kontrole. W grudniu 2013 roku ruszyła kolejna kontrola KNF, tym razem skupiona na problemie prania pieniędzy w SKOK-u Wołomin oraz następna, której zadaniem było sprawdzenie, czy w kasie wprowadzono w życie 35 poważnych zaleceń sformułowanych wcześniej.Późnym latem 2013 roku jest projekt decyzji w sprawie powołania w SKOK-u Wołomin zarządu komisarycznego. Taka decyzja jednak nie zapada. Stało się to dopiero jesienią - już po tym, jak prowadząca równolegle śledztwo w tej sprawie prokuratura w Gorzowie aresztowała członków władz SKOK-u, w tym Piotra P.Mózg operacji, a także wiceprezes zarządu Joanna P. zostali aresztowani 22 kwietnia 2014 roku. Tydzień wcześniej afera SKOK Wołomin nabrała jednak dużo bardziej dramatycznego wymiaru...15 kwietnia 2014 roku Wojciech Kwaśniak został napadnięty przed swoim domem i brutalnie pobity pałką teleskopową.– To nie było pobicie, to była próba zabójstwa – twierdzi zdecydowanie Wojciech Kwaśniak.Istotnie, obrażenia, jakich wówczas doznał, były bardzo poważne – pęknięta kość ciemieniowa, złamana ręka, dziesiątki stłuczeń... Założono mu 42 szwy.Początkowo były szef KNF nie wiązał ataku na siebie z wołomińską kasą – prowadził wszak wiele postępowań nadzorczych, od których zależały losy dziesiątek, a niekiedy i setek milionów złotych. Lista tych, którzy mogli mieć do niego żal, była bardzo długa.Dopiero intensywne śledztwo prowadzone przez doświadczonych i mających dobre rozeznanie w przestępczym półświatku policjantów ze stołecznego wydziału ds. terroru kryminalnego doprowadziło do sprawców.Bezpośrednim egzekutorem okazał się gangster „Twardy” (przyznał się, a nawet podczas jednej z rozpraw przepraszał Kwaśniaka). W sprawie oskarżony był jeszcze jeden przestępca, który osłaniał zamach.Jako zleceniodawcę ataku wskazali Piotra P., wiceszefa rady nadzorczej kasy (do jego zatrzymania doszło tydzień po tym brutalnym pobiciu, ale - w związku z nieprawidłowościami w SKOK-u - o jego udziale w ataku jeszcze wówczas nie wiedziano).Celem bezpardonowego ataku miało być trwałe wyeliminowanie Wojciecha Kwaśniaka (nawet za cenę życia) z czynności kontrolnych, z czego można wysnuć wniosek, że grupa przestępcza skupiona wokół SKOK-u Wołomin uważała, że Wojciech Kwaśniak był najwyższej rangi urzędnikiem, którego próbowano pozbawić życia (Marek Papała i Jacek Dębski byli w chwili zamachu już byłymi – odpowiednio – komendantem głównym policji i ministrem sportu).Pobity spędził w szpitalu dwa miesiące, przydzielono mu stałą ochronę. Obecne oskarżenia prokuratury dotyczą zatem także okresu jego rekonwalescencji.To właśnie za sprawą tego ataku sprawa obecnego oskarżenia budzi takie kontrowersje – bo można wysnuć wniosek, że przestępcy uznali go za tak "niewygodnego", że posunęli się do zamachu, podczas gdy prokuratura zarzuca mu zaniechania... To zresztą niejedyna wątpliwość.Ci, którzy Wojciecha Kwaśniaka znają, nie potrafią uwierzyć, że mógłby się dopuścić jakichś zaniechań. Przez lata pracy w nadzorze bankowym – najpierw w ramach Głównego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w ramach NBP, a potem, po skonsolidowaniu nadzoru, w ramach KNF – dał się poznać jako nadzorca skrupulatny, dociekliwy, rzetelny, ale i surowy. Takie przymiotniki padają zawsze, gdy rozmawia się z osobami, które miały z nim do czynienia.Kwaśniak szczycił się tym – niebezpodstawnie – że wprowadzane przez niego regulacje uchroniły polski sektor bankowy przed kryzysem finansowym 2008 roku. Podkreślał, że państwo polskie - w odróżnieniu od wielu innych krajów - nie musiało wydawać ani złotówki, by wspierać działające w naszym kraju banki.To jemu też zawdzięczamy pomysł (nie była to sztywna regulacja, raczej zdecydowana sugestia nadzorcy), by działające w Polsce banki były – w imię transparentności – notowane na warszawskiej giełdzie.Nadzór nad bankami to niemal całe jego zawodowe życie. W 1991 r. został wicedyrektorem w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w roku 1998 objął funkcję dyrektora Biura Inspekcji w GINB. W latach 2000-2007 kierował zaś nadzorem bankowym - jako generalny inspektor nadzoru bankowego oraz członek Komisji Nadzoru Bankowego.Przez kolejne cztery lata pełnił funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego. W październiku 2011 r. został powołany na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, z której to funkcji odwołano go dopiero w 2017 roku.Dziś Wojciech Kwaśniak twierdzi w oświadczeniu, że oskarżenia pod jego (i innych urzędników KNF) adresem mają podtekst polityczny. "Nasza sprawa nie ma związku z podejrzeniem naruszenia prawa, lecz służy wyłącznie potrzebom polityczno-propagandowym" – napisał w nim.Kontekst polityczny był podnoszony i wcześniej – gdy w grudniu 2018 roku po raz pierwszy zatrzymano byłych urzędników KNF za zaniechania w sprawie SKOK-u Wołomin. Tuż przedtem – w listopadzie tegoż roku – wybuchła bowiem inna afera KNF: media opublikowały nagranie rozmowy Leszka Czarneckiego z ówczesnym szefem KNF – już z nadania PiS – Markiem Chrzanowskim, na którym ten ostatni sugerował bankierowi łagodniejsze podejście do jego banków - w zamian za zatrudnienie określonej osoby.Część obserwatorów uważała, że zatrzymanie Kwaśniaka i innych ma „przykryć” propagandowo tę właśnie aferę, a podejrzenia wzmagała - być może tylko niezręczna - wypowiedź Bogdana Święczkowskiego, który mówił wówczas: "Mam nadzieję, że dostrzegają państwo, że to jest prawdziwa afera KNF".Ale afera SKOK Wołomin już wcześniej niejednokrotnie była przedmiotem politycznej burzy – prawica twierdziła, że Piotr P. jest powiązany z Platformą Obywatelską i ówczesnym prezydentem Bronisławem Komorowskim, na dowód prezentując wspólne zdjęcia prezydenta i Piotra P. (z premiery filmu „1920. Bitwa Warszawska”, którego wołomiński SKOK był jednym z głównych sponsorów).Środowiska Platformy Obywatelskiej odbijały piłeczkę, ukazując zdjęcia oficjeli PiS z władzami SKOK-u (także zrobione przy oficjalnych okazjach).Oliwy do tego politycznego ognia dolewał główny podejrzany w tej aferze Piotr P., który twierdził, że przekazywał pieniądze politykom PiS, w tym Jackowi Sasinowi... Nie potrafił tego udowodnić, a obecny minister aktywów państwowych pozwał go za zniesławienie.Prawda jest taka, że SKOK Wołomin organizował wiele oficjalnych imprez - i w ten sposób szukał kontaktów z politykami, a ci na tych imprezach bywali – od lewa do prawa.Wprawdzie Jacek Sasin istotnie mógł być na tych imprezach dość częstym gościem, wynikało to jednak z tego, że w okresie, gdy PiS był w opozycji, był doradcą burmistrza Wołomina, czyli miasta, gdzie działał feralny SKOK.Trochę to za mało, by wyciągać daleko idące wnioski... Można to przypisać funkcjom reprezentacyjnym. Sasin nie wypierał się zresztą uczestnictwa w rocznicowych obchodach Kasy.Żaden z procesów w sprawie afery się jeszcze nie zakończył. Ten główny w aferze SKOK Wołomin rozpoczął się dopiero w lipcu ubiegłego roku. Na Piotrze P. – naczelnym oskarżonym – ciąży 927 zarzutów, m.in. prania brudnych pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Można powiedzieć, że ten proces dopiero startuje.Na ławie oskarżonych siedzą trzy osoby – Piotr P. jako zleceniodawca, Krzysztof An. ps. Brzydki Krzysiek (który miał pośredniczyć między zleceniodawcą a egzekutorem) i bezpośredni sprawca ataku Krzysztof A. (ps. Twardy). A właściwie powinni siedzieć, bo jest z tym problem...Krzysztof An. - po zwolnieniu z aresztu - zdążył popełnić przestępstwo w Niemczech i tam odbywa karę. "Twardy" także opuścił areszt i - po krótkim pobycie w szpitalu psychiatrycznym - zniknął z pola widzenia...A Piotr P.? Do niedawna był jedynym, który siedział w areszcie w sprawie związanej z aferą SKOK Wołomin. Gdy jednak rozpoczął się główny proces - w lipcu ub. r., wystąpił o zwolnienie z aresztu (skoro sprawa jest w sądzie, to znaczy, że materiał dowodowy jest już kompletny i nie ma ryzyka mataczenia, a siedział przecież bez wyroku ponad sześć lat). Eówczas wniosek został odrzucony, ale pod koniec roku obwiniany wniosek ponowił - i tym razem sąd się do przychylił się do prośby, stosując zabezpieczenie majątkowe w wysokości 1,2 mln zł i 800 tys. zabezpieczenia hipotecznego.Piotr P. opuścił areszt na Białołęce 22 stycznia tego roku po wpłaceniu kaucji. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy do warszawskiego sądu trafiał akt oskarżenia wobec Wojciecha Kwaśniaka i innych urzędników KNF...Ciągnie się również proces w sprawie zamachu na Wojciecha Kwaśniaka. W listopadzie 2017 r. sędzia prowadząca sprawę poszła na urlop macierzyński, dlatego proces musiał ruszyć od nowa. Stało się to dopiero w kwietniu 2019 roku.