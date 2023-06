Rynki śledzą wydarzenia w Rosji i przerwany marsz wagnerowców na Moskwę zaniepokoił inwestorów. Najmocniej oberwał rubel, inwestorzy jednak zachowali chłodną głowę.

Przypomnijmy, że szef Grupy Wagnera, z armią liczącą kilka tysięcy osób, ruszył w weekend na Moskwę. Doszedł 200 km od stolicy Rosji. Jednak po negocjacjach prowadzonych przez Alaksandra Łukaszenkę, Prigożyn zarządził odwrót i wagnerowcy wyszli z Rostowa.

Rubel najtańszy od ponad roku. To efekt marszu wagnerowców

Najmocniej oberwała rosyjska waluta. Jak wylicza Reuters, notowania rubla w stosunku do dolara w poniedziałek otworzyły się na prawie 15-miesięcznym minimum. W marcu 2022 roku kurs rubla względem dolara wynosił 87,23, jednak wcześnie rano w poniedziałek było to już tylko 86,50. Rubel stracił też w stosunku do euro (spadł do poziomu 94,37) i juana (11,95). Rosyjska waluta jest też słabsza względem polskiej - obecny kurs to 0,048 zł.

Zjazd rubla mógłby być większy, ale rosyjskie banki w weekend - gdy zawieszone są tradycyjnie oficjalne notowania - wymieniały walutę po znacznie zawyżonym kursie - powyżej 90 dolarów. Dlatego nie doszło do krachu w poniedziałek, po otwarciu notowań, gdyż rynek znał już finał przerwanego marszu na Moskwę.

Rynki surowcowe zareagowały na pucz. Inwestorzy zachowali chłodną głowę

Również rynki surowcowe reagowały nerwowo na wydarzenia w Rosji i koncentrowały się na tym, czy zamieszki w Moskwie mogą zakłócić globalne dostawy surowców. Warto pamiętać, ze Rosja wciąż jest drugim co do wielkości eksporterem ropy na świecie i największym eksporterem pszenicy.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową na krótko wzrosły o 1,3 proc., po czym wystudziły wzrosty, by handlować kontraktami bez zmian.

W poniedziałek rano cena ropy naftowej Brent na giełdzie w Londynie zdrożała o 0,32 proc., do 74,09 dol. za baryłkę. Notowania amerykańskiej odmiany WTI wzrosły natomiast o 0,27 proc., do 69,35 dol. za baryłkę.

"Biorąc pod uwagę, że krótkotrwałe wydarzenie w Rosji, które miało miejsce w ten weekend, wydaje się dobiegło końca, nie spodziewamy się tak znaczącego wzrostu cen ropy. Uważamy jednak, że ryzyko geopolityczne związane z niestabilnością wewnętrzną w Rosji wzrosło. W związku z tym w nadchodzących dniach prawdopodobnie zobaczymy marginalny wzrost cen ropy, jeśli sytuacja nie ulegnie dalszemu pogorszeniu" - oceniają cytowani przez Reutersa analitycy Rystad Energy.

Również rynek gazu zareagował z umiarkowaną nerwowością. W poniedziałek gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach lipcowych drożał o 4,63 proc., do 34,01 euro za MWh. Rosły też - o 4,75 proc., do 34,46 euro za MWh - ceny kontraktów na sierpień, a kontrakty wrześniowe o 4,08 proc., do 36,17 euro za MWh.

W piątek po południu za gaz z dostawą w miesiącach letnich płacono 32-33 euro za MWh, a za kontrakty wrześniowe - niecałe 35 euro za MWh.

O tym, że inwestorów nie spłoszył marsz wagnerowców na Moskwę, najlepiej świadczą notowania złota, które wzrosły o niewiele, bo zaledwie o ok. 0,3 proc. Surowiec tradycyjnie traktowany jest jako bezpieczna przystań, jednak tym razem inwestorzy nie rzucili się, by lokować w nim swoje środki.

