Woś: wkrótce projekt ustawy dot. parków narodowych

Wkrótce zaprezentujemy projekt ustawy, która uporządkuje sprawy finansowe parków narodowych i zapewni im stałe i stabilne źródło finansowania - poinformował minister środowiska Michał Woś w czwartek na antenie Radia Plus.

Woś pytany był o plany legislacyjne resortu. "To, na czym najbardziej mi zależy, to finalizujemy ustawę o parkach narodowych, która uporządkowałaby przede wszystkim sprawy finansowe parków, żeby nie musiały co roku żebrać poza tą standardową dotacją z budżetu państwa po różnych funduszach" - powiedział. "Chodzi o to, żeby miały stałe, stabilne źródło finansowania" - dodał.

"Chciałbym taką ustawę na dniach zaprezentować" - powiedział

Ocenił, że do uporządkowania zostały także kwestie Prawa górniczego i geologicznego, ustawa o ochronie przyrody, sfinalizowanie sprawy kary za wypalanie traw, kary za śmiecenie w lasach, lepsza ochrona zwierząt.