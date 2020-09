Wpływ koronawirusa na branżę meblarską wśród tematów targów Drema

O wyzwaniach dla polskiej branży meblarskiej w związku z pandemią koronawirusa debatować będą eksperci podczas Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Drema. Wydarzenie rozpocznie się w przyszłym tygodniu w Poznaniu.

Targi rozpoczną się 15 września na Międzynarodowych Targach Poznańskich; w tym roku mają swoją 36. edycję. W ich trakcie prezentowane będą najnowocześniejsze rozwiązania związane z obróbką drewna, przemysłem meblarskim i tartacznym oraz energią z drewna.

W halach MTP zobaczyć będzie można maszyny do rozkroju i szycia tkanin, komponenty do produkcji mebli oraz akcesoria meblowe, kleje i lakiery. Atrakcjami Dremy mają być m.in. zrobotyzowany warsztat stolarski czy mistrzostwa Polski we wbijaniu gwoździ.

"Targi Drema należą do ścisłej czołówki największych wystaw światowych branży obróbki drewna. Tegoroczna edycja tego wydarzenia będą okazją do kompleksowego zaprezentowania rozwiązań technologicznych dla przemysłu drzewnego i meblarskiego - od surowców, materiałów i komponentów do zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń do produkcji mebli" - podało biuro prasowe MTP.

Na targach po raz kolejny odbędzie się Ogólnopolski Kongres Meblarski "Polskie meble - konkurencyjna Polska", organizowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli. Kongres poświęcony będzie wyzwaniom dla polskiej branży meblarskiej ery po koronawirusie.

"Podczas wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. zmian w układzie sił na światowym rynku mebli, budowania marki własnej jako elementu kreowania przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych, zmianie gustów konsumentów spowodowanej pandemią czy budowania alternatywnych kanałów dystrybucji" - podali organizatorzy wydarzenia.

Organizatorzy targów podkreślili, że Drema to nie tylko spotkania profesjonalistów; coś dla siebie na targach znajdą też ci, którzy lubią majsterkować i hobbystycznie zajmują się drewnem.

Tegoroczną nowością jest strefa Drema Hobby, na której zaprezentowana będzie pełna gama narzędzi dla stolarstwa, zakładów rzemieślniczych, branży wykończeniowej oraz użytkowników DIY. Odbędą się również warsztaty na żywo z kompleksowej obróbki nowoczesnych materiałów stosowanych w meblarstwie.

Uczestnicy mistrzostw Polski we wbijaniu gwoździ staną przed niełatwym zadaniem wbicia pięciu 3,5-calowych gwoździ w drewniane kantówki pięcioma uderzeniami młotka. Finał konkursu odbędzie się w 18 września.