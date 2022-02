wPolityce.pl: według 63 proc. respondentów EPL powinna działać na rzecz obniżenia cen za energię

63 proc. Polaków uważa, że Europejska Partia Ludowa (EPL) kierowana przez Donalda Tuska powinna podjąć działania zmierzające do obniżenia cen za energię elektryczną - wynika z badania na zlecenie portalu wPolityce.pl.

W ramach badania, którego wyniki opublikował we worek portal wPolityce.pl, zapytano ankietowanych "czy Europejska Partia Ludowa, kierowana obecnie przez Donalda Tuska, powinna podjąć działania na rzecz zmniejszenia wysokich opłat za emisję CO2, które mają wpływ na ceny energii elektrycznej?".

Na tak zadane pytanie 63 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak" lub "raczej tak".

Przeciwnego zdania było 15 proc. badanych, natomiast odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 22 proc. respondentów.

wPolityce.pl zwrócił uwagę, że wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy 81 proc. sądzi, że EPL i Donald Tusk powinni podjąć działania w tej sprawie (przeciwną opinię wyraziło 8 proc. badanych); wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej jest to 49 proc. (wobec 31 proc. odpowiedzi negatywnych); z kolei w przypadku zwolenników Polski 2050 - odpowiednio 68 proc. i 9 proc.

Portal przypomina, że według Ministerstwa Klimatu i Środowiska ok. 60 proc. kosztów wytworzenia energii elektrycznej w Polsce to koszt uprawnień do emisji CO2. "W ostatnich miesiącach ich cena zbliżyła się do kwoty 100 euro za tonę" - wskazano.

Badanie zrealizowała pracownia Social Changes metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym 11-14 lutego 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1080 osób.

