Wręczono Nagrody Konkursu "Polski Przedsiębiorca 2019 Gazety Polskiej Codziennie"

Nagrody Konkursu "Polski Przedsiębiorca 2019 Gazety Polskiej Codziennie" wręczono w niedzielę podczas uroczystej gali w Warszawie. Przyznano je w pięciu kategoriach: innowator, eksporter, lider przemysłu, reprezentant małych i średnich przedsiębiorstw, filantrop.

Specjalne przesłanie do uczestników gali wystosował wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Patriotyzm gospodarczy to coś bardzo istotnego, a jednocześnie bardzo konkretnego, to czynienie wszystkiego, co służy temu, by polska gospodarka się rozwijała, by jej produkty miały zbyt, tu na naszym wewnętrznym rynku, a także na zewnątrz, by przedsiębiorcy, którzy prowadzą interesy myśleli zawsze o tym by ich przedsiębiorstwa kwitły, ale także o tym, by składały się na tą wielką całość, jaką jest nasza gospodarka właśnie, by czynić wszystko dla jej rozwoju, dla jej co raz mocniejszej pozycji, by chcieli inwestować, dokonywać różnego rodzaju innowacji i by byli gotowi nawet do pewnego ryzyka" - powiedział prezes PiS w nagraniu odtworzonym podczas gali konkursu.

Jarosław Kaczyński podkreślił w nim, że chodzi o to, by polscy przedsiębiorcy, "działali jak ci, którzy w innych krajach doprowadzili do rozkwitu, doprowadzili do ogromnego postępu, doprowadzili do tego, że gospodarki poszczególnych państw są dzisiaj w światowej gospodarce bardzo znaczące".

"My też mamy taką szansę, ale trzeba to wspierać. Trzeba tą szanse na wszelkie sposoby wspierać. I to jest zadanie także środków masowego przekazu. To jest zadanie prasy, to jest zadanie organizacji społecznych" - wskazał wicepremier. "Rozumiem tą dzisiejszą nagrodę, jako właśnie taki element wsparcia, honorowania tych, którzy w tej dziedzinie, o której mówiłem najlepsi, najbardziej gotowi do działania i potrafią działać skutecznie" - dodał.

Pogratulował laureatom konkursu. Podziękował też twórcom konkursu za ich inicjatywę.

W tegorocznej, piątej edycji konkursu, nominowano 23 firmy. Spośród nich wyłoniono zwycięzców.

W kategorii innowator nagrodę otrzymał Remigiusz Kopoczek, prezes Spółki Kongres 590.

W kategorii eksporter nagrodę otrzymał Bogdan Pęski, prezes B.D. Art spółki z.o.o.

W kategorii lider przemysłu nagrodzony został Piotr Wojciechowski, prezes WB Electronics.

W kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa nagrodzony został dr Tomasz Bieńkowski, prezes Polskiej Federacji Ziemniaka.

W kategorii filantrop nagrodę otrzymał Jerzy Kwaśniewski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Wyróżnienie dziennika "Gazeta Polska Codziennie" otrzymał Anatol Timoszuk, prezes zarządu spółki AC S.A.

Wyróżnienie za budowanie wspólnej przyszłości, wspieranie polskiego potencjału i talentów otrzymała British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Celem konkursu "Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie" jest promowanie przedsiębiorców wspierających rozwój polskiej gospodarki i przyczyniających się do propagowania patriotyzmu gospodarczego.

Do wskazania nominowanych i wyłonienia laureatów nagród organizatorzy zaprosili przedstawicieli świata akademickiego, przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za rozwój, naukę, finanse, wysokich rangą urzędników państwowych, autorytety z dziedziny ekonomii i gospodarki oraz przedstawicieli partnerów. W konkursie brane pod uwagę są tylko te podmioty gospodarcze, które posiadają większościowy udział polskiego kapitału i mają swoją siedzibę w Polsce.