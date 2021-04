Wrocław: 2,5 tys. osób znajdzie zatrudnienie w nowym zakładzie produkcyjnym Align Technology

We Wrocławiu powstanie nowy zakład produkcyjny firmy Align Technology, w którym docelowo zatrudnienie znajdzie 2,5 tys. osób. Koszt inwestycji wspartej przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną przekroczy 500 mln złotych.

O nowej inwestycji poinformowała PAP w poniedziałkowym komunikacie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK". Jak podano firma Align Technology jest największym na świecie producentem wykorzystującym technologię druku 3D. Każdego dnia w zakładach koncernu powstaje 700 tys. unikalnych części spersonalizowanych nakładek ortodontycznych, a z systemu Invisalign korzysta ponad 200 tys. certyfikowanych stomatologów i ortodontów na całym świecie.

"Dzięki staraniom całego zespołu udało się pozyskać największego inwestora ostatniej dekady pod względem deklarowanych miejsc pracy. Koszty inwestycji przekraczające pół miliarda złotych związane są z wprowadzeniem nowych technologii oraz zatrudnieniem wysoko wyspecjalizowanej kadry" - podkreślił Artur Siennicki, prezes zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej cytowany w komunikacie.

Nowy zakład we Wrocławiu będzie pierwszą inwestycją koncernu w Europie i trzecią na świecie - po Meksyku i Chinach. Jak poinformowano, projekt ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na produkty firmy na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (region EMEA).

Wiceprezes i dyrektor zarządzający Align Technology w obszarze EMEA Markus Sebastian podkreślił, że nowa placówka we Wrocławiu przyczyni się do powstania ponad 2,5 tys. miejsc pracy do końca 2025 r. i będzie największą inwestycją firmy w regionie. "Przez ostatnie 20 lat firma zwiększała w nim swoją obecność, otwierając nowe biura, budując mocne lokalne struktury oraz uruchamiając zakłady planowania leczenia na trzech różnych rynkach - z perspektywą dalszej ekspansji. Nowa inwestycja pozwoli nam umocnić nasze stałe zaangażowanie na rzecz lekarzy Invisalign w regionie i udzielić im bardziej indywidualnego wsparcia" - dodał.

Rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie planowane jest na początek 2022 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl