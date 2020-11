Wrocław: 230 laptopów dla dzieci z rodzin zastępczych do zdalnej nauki

230 laptopów do zdalnej nauki przekazano dzieciom i opiekunom z rodzin zastępczych we Wrocławiu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dał też rodzinom środki ochrony osobistej. W sumie na pomoc wydano 780 tys. zł.

Wrocławski magistrat poinformował w czwartek w komunikacie, że na wsparcie rodzin zastępczych przeznaczono blisko 780 tys. zł, a ostatnie paczki ze sprzętem trafiły do rodzin w środę 25 listopada.

"W listopadzie do dzieci i opiekunów trafiło kilkaset sztuk sprzętu elektronicznego, w tym laptopy - 230 egzemplarzy, sprzęt audiowizualny (głośniki, kamerki) oraz telewizory, i rzutniki. Wyposażone zostały także miejsca kwarantanny i izolacji dla dzieci (7 miejsc dla 14 osób), a rodzinom dzieci z niepełnosprawnościami dostarczono specjalistyczne oprogramowanie, ułatwiające korzystanie z komputerów. Rodzinom dostarczono także środki ochrony osobistej" - napisano w komunikacie.

Jak powiedziała cytowana w komunikacie kierownik w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu Monika Jopek rodziny zastępcze oraz ich podopieczni, którzy zostali objęci wsparciem podkreślają, że są szczególnie zadowoleni ze sprzętu komputerowego, ponieważ dzięki temu dzieci mogą w pełni realizować obowiązek szkolny w formie zdalnej.

"Mają większą motywację, nie odstają od rówieśników i mogą wykonywać powierzone im przez nauczycieli zadania na sprzęcie, który jest do tego przystosowany. Rodziny, które opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami, podkreślają, że ich potrzeby również zostały uwzględnione, a specjalistyczne oprogramowanie wspomaga proces realizacji obowiązku szkolnego" - powiedziała Jopek.

Jak podano, do dzieci i opiekunów trafiły również środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne. Do rodzin trafiło 21 330 maseczek, 106 650 sztuk rękawiczek i 2051 litrów płynu do dezynfekcji.

Wsparciem objęto 661 rodzin zastępczych (471 rodzin zastępczych spokrewnionych, 170 rodzin niezawodowych, 20 rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka) oraz 35 placówek.