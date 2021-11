Wrocław: 64,8 mln zł dofinasowania trasy tramwajowo-autobusowej z Nowego Dworu

64,8 mln zł dofinansowania do budowy trasy tramwajowo-autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia będą przekazane dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Cała inwestycja kosztuje 360 mln zł.

Przyznanie dodatkowych pieniędzy unijnych dla realizowanej już inwestycji ogłosił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda w czwartek na konferencji prasowej we Wrocławiu.

"Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które zarządza krajowymi programami unijnymi, dostrzega konieczność rozwoju transportu miejskiego. Dlatego miasta mogą liczyć na dodatkowe pieniądze na rozwój komunikacji miejskiej" - powiedział Puda.

Dodał, że gmina Wrocław otrzyma na budowę trasy tramwajowo-autobusowej Nowy Dwór - centrum Wrocławia dodatkowe 64,8 mln zł.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie 6,8 km trasy. Na całej długości planowanego ciągu transportowego zainstalowany będzie inteligentny system transportowy. Powstanie również obiekt "parkuj i jedź" na 50 miejsc postojowych.

Puda podkreślił, że wrocławski samorząd otrzymał największe dofinansowanie na taki cel spośród wszystkich polskich samorządów, ponieważ - jak mówił - rząd Mateusza Morawieckiego dostrzega potrzeby w tym zakresie. Dodał, że mocno za wsparciem lobbowali też wrocławscy parlamentarzyści.

"Transport miejski jest niezbędnym elementem nowoczesnego i konkurencyjnego miasta. Efekty realizacji przedsięwzięcia odczują osoby dojeżdżające do Wrocławia, które zaoszczędzą czas dzięki zmniejszeniu się zatorów drogowych. Podobnie będzie w przypadku turystów licznie odwiedzających te okolice" - dodał minister.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka podkreśliła, że w kwestii transportu we Wrocławiu wszyscy potrafią działać "ponad podziałami i emocjami politycznymi". "Miasto walczy o poprawę jakości transportu. Problemem jest też smog, dlatego lepszy transport zbiorowy to szansa na czyste powietrze i środowisko. Chcę szczególnie podziękować ruchom miejskim, które naciskają na rządzących, by w tej materii skutecznie działać i to się udaje osiągać, czego dowodem jest to dofinansowanie" - powiedziała.

Na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko realizowane są 4 projekty o łącznej wartości 920,86 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 412,27 mln zł.

Inwestycje obejmują budowę trasy autobusowo-tramwajowej i tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakup taboru tramwajowego oraz budowę centrów przesiadkowych.

Z programu Infrastruktura i Środowisko MFiPR przeznaczyło około 10 mld zł na rozwój publicznego transportu zbiorowego w polskich miastach.

Realizowane projekty obejmują budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i autobusowej, zakup nowego taboru tramwajowego, trolejbusowego i autobusowego, elementy Inteligentnych Systemów Transportowych, budowę węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę II linii metra warszawskiego. Dzięki funduszom powstanie ponad 200 km nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra. Docelowo zakupionych lub zmodernizowanych zostanie ponad 1,1 tys. jednostek taboru pasażerskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl