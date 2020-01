Wrocław: 77 budynków podłączono do sieci ciepłowniczej

77 nieruchomości w centrum Wrocławia zostało przyłączonych do sieci ciepłowniczej w ciągu prawie dwóch lat w ramach programu antysmogowego. Do końca 2023 r. we współpracy z miastem spółka Fortum zamierza podłączyć do sieci jeszcze 300 miejskich budynków.

Prowadzony przez firmę Fortum od lutego 2018 roku program antysmogowy "Czysta Energia dla Wrocławia" dotyczy wyznaczonego obszaru Śródmieścia; ma on umożliwić dostęp do sieci ciepłowniczej jak największej liczbie mieszkańców.

W ramach programu firma zobowiązała się w ciągu roku od złożenia wniosku przyłączyć do sieci każdą nieruchomość posiadającą wewnętrzną instalację grzewczą lub instalację w trakcie realizacji. Firma finansuje budowę przyłącza i nie pobiera tzw. opłaty przyłączeniowej.

Dyrektor ds. energetyki cieplnej Fortum Piotr Górnik poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej, że od początku trwania programu do końca 2019 r. do sieci ciepłowniczej przyłączono 77 budynków w centrum Wrocławia, dzięki czemu udało się zlikwidować ok. 4 tys. pieców. Dodał, że w trakcie niecałych dwóch lat na terenie objętym programem podpisano 101 umów przyłączeniowych, a kolejne 74 znajdują się na etapie analiz i projektowania.

"Największym problemem zarządców jest wybudowanie instalacji wewnętrznej. Po to, aby zainicjować ten program, Fortum zdecydowało się przeznaczyć ponad milion złotych na wykonanie instalacji wewnętrznej w wybranych budynkach. W drodze konkursu wybraliśmy cztery budynki, a jednym z kluczowych paramentów była ilość zlikwidowanych pieców" - mówił Górnik.

Dodał jednocześnie, że program antysmogowy jest częścią działalności Fortum, które w 2019 roku na rozwój infrastruktury ciepłowniczej w całym Wrocławiu wydało prawie 58 mln zł, z czego ok. 38 mln zł na inwestycje przyłączeniowe, a ok. 20 mln - na modernizację sieci i węzłów. W 2020 r. spółka na te cele planuje przeznaczyć ok. 65 mln zł.

Pełnomocnik prezydenta Wrocławia ds. wymiany źródeł ogrzewania Rafał Guzowski poinformował, że w stolicy Dolnego Śląska ok. 20 tys. lokali mieszkalnych bądź domów jednorodzinnych ma piece, które trzeba wymienić na ekologiczne źródła ogrzewania - z tego ok. 12 tys. jest w zasobie komunalnym miasta, a ok. 8 tys. - w rękach prywatnych.

"Samych budynków komunalnych w pełni należących do miasta jest ponad 600, z czego połowę planujemy ciągu najbliższych czterech lat podłączyć do sieci ciepłowniczej zarządzanej przez spółkę Fortum" - zapowiedział.

"W przypadku lokali prywatnych staramy się zachęcać mieszkańców do tego, aby te źródła ogrzewania wymieniali. 10 stycznia uruchomiony został program +Kawka plus+, w ramach którego można otrzymać od miasta dotację w wysokości do 15 tys. zł, za które można wymienić piec w swoim domu bądź prywatnym mieszkaniu. Kolejne 5 tys. zł można otrzymać na wymianę stolarki okiennej" - wyjaśnił Guzowski.