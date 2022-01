Wrocław: 800 osób otrzymało dopłaty do rachunków za ogrzewanie

800 wrocławian, którzy wymienili piece węglowe na ekologiczne źródła energii, otrzymało dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Wrocławski magistrat przeznaczył na ten cel do tej pory 500 tys. zł.

We Wrocławiu o dopłatę do rachunków za ogrzewanie, w ramach Lokalnego Programu Osłonowego, może starać się każdy mieszkaniec miasta, który zlikwidował "kopciucha" po 1 stycznia 2018 roku albo jego mieszkanie zostało podłączone do sieci ciepłowniczej. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe.

Wsparcie otrzymają wrocławianie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 3 tys. zł (w ubiegłym roku było to 2640 zł). Natomiast osoby samotne mogą ubiegać się o wsparcie, jeśli ich dochód nie przekracza 4281 zł; w ubiegłym roku było to 3855 zł.

Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju wrocławskiego magistratu Katarzyna Szymczak-Pomianowska podkreśliła, że w związku ze wzrostem cen gazu i energii elektrycznej spodziewa się większego zainteresowania Lokalnym Programem Osłonowym. "O dopłaty do ogrzewania mogą sięgnąć nawet ci mieszkańcy, których dochód netto przy czteroosobowej rodzinie sięga 12 tys. zł" - powiedziała Szymczak-Pomianowska.

Do tej pory wpłynęło ponad 800 wniosków, a Wrocław dopłacił w sumie przeszło pół miliona złotych do rachunków mieszkańców za ogrzewanie.

