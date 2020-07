Wrocław: BSH zwiększa zatrudnienie o sto osób w fabryce lodówek i piekarników

100 pracowników poszukuje BSH do pracy we wrocławskich zakładach – fabrykach lodówek i piekarników. Nowi pracownicy mają zostać zatrudnienie na umowy tymczasowe – podał we wtorek BSH.

Dariusz Bogacz z biura prasowego BSH poinformował PAP, że nowo zatrudnione osoby będą pracowały na stanowiskach związanych z produkcją, transportem wewnętrznym oraz logistyką.

Łącznie we wrocławskich fabrykach producent AGD chce zatrudnić ponad 100 nowych pracowników. BSH podał, że rekrutacja związana jest z globalnym wzrostem sprzedaży AGD marek Bosch i Siemens.

Nowi pracownicy mają zostać zatrudnieni na umowy tymczasowe, ale - jak podano - "najlepsi pracownicy, którzy będą chcieli pozostać w firmie mogą liczyć na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą bezpośrednio z BSH".

Koncern BSH w 2017 r. otworzył we Wrocławiu dwie fabryki: piekarników i lodówek. W rozwój fabryk zainwestowano 500 mln zł. Fabryki powstały na bazie aktywów po upadłym przedsiębiorstwie FagorMastercook, które BSH kupił. To łącznie ponad 18 ha, na których są hale produkcyjne.