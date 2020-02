Wrocław chce współpracować z rządem przy wdrażaniu polityki rozwoju sztucznej inteligencji

Wrocław chce współpracować z rządem przy wdrażaniu projektu "Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019–2027". W dokumencie wskazano Wrocław jako potencjalną lokalizację Wirtualnego Instytutu Badawczego – powiedział PAP wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.

Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur podkreślił w rozmowie z PAP, że wrocławski magistrat od kilku miesięcy wnikliwie interesuje się rządowym projektem "Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027". "Zresztą okazało się, że jako jedyne miasto zgłosiliśmy do niego uwagi w czasie prowadzonych przez rząd konsultacji. W dokumencie wskazano Wrocław jako potencjalną lokalizację Wirtualnego Instytutu Badawczego. Jesteśmy zainteresowani tym projektem, jak również udziałem w innych, co do których porozumiemy się z rządem" - powiedział Mazur.

Dodał, że Wrocław jest dziś liczącym się ośrodkiem nowych technologii. Podkreślił też, że w stolicy Dolnego Śląska w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych pracuje ponad 36 tys. osób, a miasto - według niego - zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby startupów.

"Mamy liczne instytuty badawcze i najwięcej ośrodków badawczo-rozwojowych z sektora prywatnego - m.in. Nokia, IBM. Tuż za naszą granicą, w niemiecko-polskim ośrodku badawczym "CASUS" w Goerlitz, wdrażana jest niemiecka Strategia Sztucznej Inteligencji. To również możliwości współpracy dla firm i naukowców z regionu" - podkreślił wiceprezydent.

Jako przykład realizacji projektów z dziedziny sztucznej inteligencji, w które dziś zaangażowany jest Wrocław, Mazur podał projekt Wroclaw City Lab. W ramach tego przedsięwzięcia udostępniono przedsiębiorcom przestrzeń i infrastrukturę miejską do testowanie nowatorskich rozwiązań. "We współpracy z Tauronem, testujemy czujniki zapełnienia koszy na śmieci, w parkach zamontowane zostały stacje pogodowe dostarczające informacji o rzeczywistym zanieczyszczeniu powietrza, w centrum Wrocławia testujemy system detekcji miejsc postojowych" - wyliczał wiceprezydent.

Mazur wskazał również na spółki miejskie, w tym MPWiK, które - jak mówił - testuje opracowany we współpracy z Microsoft system detekcji wycieku wody. "Ważnym w obszarze sztucznej inteligencji jest projekt Otwarte Dane Wrocławia. To platforma internetowa, umożliwiająca wszystkim zainteresowanym szybkie i łatwe dotarcie do informacji publicznych, gromadzonych przez Urząd Miejski Wrocławia oraz inne jednostki miejskie" - mówił.

Podkreślił przy tym, że Wrocław wraz z obszarem metropolitalnym ma szansę w przyszłości stać się jednym z wiodących europejskich ośrodków wykorzystania sztucznej inteligencji i kompetencji w tym zakresie.

"Będziemy poszukiwać możliwości powiązania rozwoju sztucznej inteligencji z polityką rozwoju miasta i jego obszaru metropolitalnego. W ramach przygotowań do kolejnej perspektywy finansowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego już identyfikujemy wiele potrzeb w zakresie e-usług czy transportu, gdzie sztuczna inteligencja może być wykorzystana np. w sterowaniu ruchem" - mówił.

Wrocławscy urzędnicy liczą, że na realizację projektów z dziedziny sztucznej inteligencji uda się pozyskać środku z nowego unijnego budżetu, szczególnie - jak podkreślił Mazur - z Programu Cyfrowa Europa. Tu Wrocław chciałby realizować projekt z partnerami z zagranicy.

Wiceprezydent przypominał, że niedawno Komisja Europejska przedstawiła białą księgę w sprawie sztucznej inteligencji i europejską strategię w zakresie danych - dokumenty, które mają kształtować cyfrową przyszłość Europy. "Według Komisji Europejskiej, sztuczna inteligencja jest szansą na szybki rozwój Europy, w ciągu najbliższych 5 lat liczba pracujących w UE specjalistów ds. danych ma wzrosnąć dwukrotnie - do niemal 11 mln osób, a gospodarka oparta na danych będzie wtedy warta 829 mld euro, co daje 5,8 procent unijnego PKB. Chcemy +wsiąść do tego pociągu+" - powiedział Mazur.

Projekt "Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027", został wypracowany przez międzyresortowy zespół analityczno-redakcyjny Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, ustanowiony na podstawie memorandum zawartego w dniu 26 lutego 2019 r. przez Ministra Cyfryzacji, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju.

W projekcie wskazano, że misją strategicznej polityki Polski w obszarze sztucznej inteligencji jest wsparcie nauki, badań i rozwoju AI "dla wzrostu innowacyjności i produktywności gospodarki budowanej na wiedzy" czy warunków dla uczciwej konkurencji.

Ma to nastąpić m.in. przez wsparcie przedsiębiorstw "w procesach wytwarzania i komercjalizacji innowacji w obszarze AI, poprzez zamówienia, programy badawcze, programy akceleracyjne, a również poprzez dyplomację technologiczną" - tak, aby w Polsce stopniowo do roku 2025 mogło powstać ponad 700 firm budujących AI. Zwrócono też uwagę na wprowadzenie mechanizmu wsparcia badań, rozwoju i innowacji AI.