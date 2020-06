Wrocław: DCO weźmie udział w tegorocznej edycji tzw. maratonu projektowania komputerowego

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu postawiło przed uczestnikami tegorocznego hackatonu „HackYeah”, w którym biorą udział programiści, zadanie polegające na stworzeniu modułu do monitorowania prawidłowości przebiegu ścieżki pacjenta onkologicznego.

Jak podano w przesłanym w czwartek PAP komunikacie, w dniach 5-7 czerwca odbędzie się kolejna edycja największego w Europie hackatonu "HackYeah", w którym biorą udział programiści, twórcy interfejsów, graficy oraz inne osoby ze świata IT.

"Hackathon nazywany również maratonem projektowania jest wydarzeniem skierowanym do programistów zajmujących się technologiami informatycznymi. Pracują oni nad rozwiązaniem postawionych problemów. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu postawiło przed uczestnikami tegorocznego +HackYeah+ zadanie polegające na stworzeniu modułu do monitorowania prawidłowości przebiegu ścieżki pacjenta onkologicznego" - napisano w komunikacie.

Jak wyjaśniono, proces diagnostyki i leczenia onkologicznego jest bardzo złożony - wielu specjalistów zajmuje się pacjentem na różnych etapach terapii. Można ten proces opisać jednak za pomocą skróconej ścieżki. Tzw. ścieżki pacjenta zostały już opracowane w ramach pilotażu skoordynowanej opieki onkologicznej.

"Zadanie polega na opracowaniu koncepcji modułu, który pozwoli porównać indywidualne ścieżki pacjentów onkologicznych do ścieżki wzorcowej opracowanej przez ekspertów. Taki pacjent powinien być jak najbardziej optymalnie leczony. To nie znaczy jak najtaniej, lecz jak najlepiej. Tak, by efekt, czyli odzyskanie zdrowia było jak najbardziej prawdopodobne" - powiedział dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor DCO.

Wyjaśnił, że dla poszczególnych typów nowotworów lekarze i eksperci są w stanie wytyczyć standardowe, wzorcowe ścieżki leczenia, jednak w realiach szpitalnych i organizacyjnych indywidualne ścieżki odbiegają od standardowych.

"Bardzo trudno jest w systemie, takim jaki jest np. na terenie Dolnego Śląska, systemie wielu szpitali, w których różne elementy diagnostyki i leczenia są prowadzone, odnaleźć się i pacjentowi i trudno jest odnaleźć tę ścieżkę. Jeszcze trudniej jest porównać tę ścieżkę standardową ze ścieżką indywidualną każdego pacjenta" - mówił Maciejczyk.

W ocenie specjalistów, najważniejsze jest, aby wyznaczony przez onkologów schemat postępowania nie był upraszczany lub bezzasadnie modyfikowany ze szkodą dla pacjenta.

"Wprowadzanie modyfikacji może mieć klika przyczyn. Jedną z nich może być próba zamiany droższego badania na tańsze, np. zamiana badania rezonansu miednicy na TK miednicy w raku prostaty, co powoduje obniżenie kosztów diagnostyki. Jednak przychód ze strony NFZ realizowany w ramach pakietu onkologicznego jest taki sam. Bezwzględnie natomiast traci na tym pacjent" - podkreślił lekarz.

Jak podano, rolą modułu, który zostanie opracowany przez uczestników "HackYeah", będzie więc automatyczna analiza zgodności zrealizowanej diagnostyki i leczenia ze standardami postępowania.

"Moduł monitorowania jakości w onkologii, którego nazwę wymyśli prawdopodobnie jego autor, będzie dostępny zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów. Dzięki niemu, pacjent będzie miał zdalny dostęp do historii swojej choroby i będzie mógł skontaktować się ze swoim lekarzem. Dodatkową korzyścią ma być zwiększenie świadomości pacjenta o potrzebie realizacji diagnostyki i leczenia onkologicznego" - napisano w komunikacie.

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego odpowiedzialny za ochronę zdrowia Marcin Krzyżanowski podkreślił, że DCO jest pierwszym szpitalem, który zdecydował się na udział "HackYeah", a dla autora najlepszego rozwiązania przewidziano nagrodę 20 tys. zł, które nie pochodzą z budżetu szpitala.

"Chcemy czerpać z wiedzy, pomysłów i świeżości uczestników hackathonu. Połączenie doświadczenia lekarzy, ich fachowej wiedzy z innowacyjnym spojrzeniem informatyków może przynieść bardzo wiele korzyści. Na to liczymy. Dlatego DCO zgłosiło się do hackathonu. Szukamy nowych rozwiązań, bo chcemy, by pacjenci byli otoczeni jak najlepszą opieką. Skoro są wypracowane skuteczne schematy leczenia, chcemy, żeby były stosowane na terenie całego województwa. Dolnoślązacy powinni mieć równy dostęp do leczenia onkologicznego bez względu na miejsce zamieszkania" - powiedział Krzyżanowski.

"HackYeah" to wydarzenie, które powstaje we współpracy z GovTech Polska - programem Kancelarii Rady Ministrów. Jego celem jest angażowanie społeczności we wprowadzanie innowacji do sektora publicznego. Będzie to już czwarta edycja "HackYeah". Rozpoczyna się w piątek po południu, a zwycięzców poznamy w niedzielę wieczorem.