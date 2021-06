Wrocław: Do 30 czerwca zakończy się drugi etap remontu śluzy rzecznej Opatowice

Do 30 czerwca zakończy się drugi etap remontu śluzy rzecznej Opatowice na Odrze we Wrocławiu. Prace kosztowały 8 mln zł. Po ponownym uruchomieniu śluzy nie będzie możliwy ruch pieszo-rowerowy przez ten obiekt hydrotechniczny - podało PGW Wody Polskie.

Jak podano w przesłanym PAP komunikacie, przesunięcie terminu kompleksowego odbioru prac było spowodowane wysokim stanem wody w rzece utrzymującym się jesienią ubiegłego roku, jak również występujące zimą niskie temperatury wraz z pokrywą lodową.

"Dodatkowo rozszerzono zakres umowy o roboty związane z remontem sterówki i zagospodarowaniem terenu, co także miało wpływ na wydłużenie czasu trwania prac i wyznaczenie nowego terminu odbioru zadania" - czytamy w komunikacie.

Drugi etap modernizacji śluzy Opatowice polegał na remoncie klinkierowych i kamiennych okładzin głowy dolnej i górnej, wymianie wyeksploatowanych urządzeń mechanicznych śluzy: wrót wsporczych, zamknięć kanałów obiegowych, zużytych napędów, pogłębieniu awanportów, wykonaniu ubezpieczenia brzegów w ich rejonie w sposób pozwalający na cumowanie małych jednostek pływających oraz remoncie i odbudowie schodów skarpowych.

Nowy wygląd zyskały również perony, budynek sterówki, oświetlenie zewnętrzne i ogrodzenie zewnętrzne śluzy. Wykonana została nowa instalacja zasilająca wraz z szafami sterowniczymi pozwalająca na pełną automatyzację procesu śluzowania i system monitoringu.

Ostatecznie drugi etap remontu śluzy Opatowice będzie kosztował około 8 mln zł. Wykonawcą prac jest spółka Eco-Polcon z Malczyc.

"W ramach pierwszego etapu zakończonego wiosną 2018 roku zrealizowano m.in. remont komory śluzy - wykonano nową konstrukcję betonową kotwioną do istniejących ścian. Lico ściany komór zostało odtworzone i zyskało nową okładzinę z cegły klinkierowej razem z koroną peronu. Powierzchnie betonowe ścian komory poddano zabiegowi reprofilacji. Wykonano również remont spękanej betonowej płyty dennej komory śluzy. Wymieniono pachoły cumownicze i naścienne oraz drabinki ewakuacyjne w obrębie komory. Koszt tego etapu wyniósł ponad 1,5 mln zł" - napisano w komunikacie.

Wszystkie prace remontowe wykonywane są pod nadzorem konserwatora zabytków.

Jak podano, z uwagi na bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców miasta "podjęto trudną decyzję i nie będzie możliwy ruch pieszo-rowerowy przez wrota śluzy".

"Urządzenie hydrotechniczne znajduje się w pobliżu trasy wycieczkowej, z której korzysta wielu mieszkańców Wrocławia. Nigdy nie było oficjalnej zgody na przechodzenie przez wrota, a wszelkie uwagi operatorów urządzenia niejednokrotnie były lekceważone, doszło nawet do pobicia jednego z pracowników Wód Polskich. Nasze Gospodarstwo notorycznie zmaga się też z aktami wandalizmu oraz kradzieżami. W tej okolicy doszło do kilkudziesięciu kryzysowych sytuacji. Nie chcemy czekać na dramatyczny finał nieodpowiedzialnych zachowań na nadzorowanym przez nas obiekcie i w jego otoczeniu, dlatego publikujemy nasze stanowisko. Warto wspomnieć, że nie jest to jedyne przejście do Wyspy Opatowickiej, ponieważ w pobliżu znajduje się bezpieczne przejście techniczne usytuowane nad jazem Opatowice" - powiedział cytowany w komunikacie Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu.

