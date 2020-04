Wrocław: Dolnośląscy rzemieślnicy liczą na obniżenie czynszów dla swoich lokali o połowę

Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński ocenił, że samorządy w regionie powinny nawet o połowę obniżyć czynsze dla lokali wynajmowanych przez rzemieślników. "Rząd robi swoje, ale samorządy mają też dużo do zrobienia i mogą nam pomóc" - dodał.

Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej (DIR) Zbigniew Ładziński już 20 marca skierował do wszystkich samorządów na Dolnym Śląsku apel o obniżenie czynszów oraz zmniejszenie stawek podatkowych. Jak powiedział we wtorek w rozmowie z PAP, reakcja ze strony samorządu "jest poważna i pozytywna".

"Najszybciej zrozumieli nasze problemy i zareagowali pismami m.in. prezydenci Wrocławia i Legnicy oraz burmistrzowie Karpacza, Szklarskiej Poręby, Środy Śląskiej i Siechnic. Rząd robi swoje w kwestii tarczy antykryzysowej, ale samorządy też mają tutaj dużo do zrobienia i mogą nam, rzemieślnikom, pomóc. Rozmawiamy z nimi" - powiedział Ładziński.

Już od 27 marca we Wrocławiu z opłat na rzecz gminy są zwolnieni właściciele m.in. restauracji, kawiarni, salonów kosmetycznych, księgarń, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych czy sklepów ze sprzętem AGD.

"Ci, którzy zamknęli swoją działalność prowadzoną w lokalach użytkowych lub na gruntach należących do gminy, mogą ubiegać się obniżenie miesięcznego czynszu do wysokości symbolicznej złotówki. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący ogródki gastronomiczne na terenach gminnych zostaną w całości zwolnieni z opłat" - mówił w mediach społecznościowych skarbnik miasta Marcin Urban, cytowany przez portal wroclaw.pl.

Natomiast 9 kwietnia Rada Miejska Wrocławia zgodziła się też, by przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii, nie płacili podatku od nieruchomości. Chodzi o budynki i grunty wykorzystywane w działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej.

"Od strony formalnej wygląda to tak, że przedsiębiorca składa proste, nieskomplikowane oświadczenie o braku płynności finansowej, czyli, że nie ma za co zapłacić bieżących zobowiązań i rachunków. Za pierwszym razem należy złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, w kolejnych miesiącach trzeba to już tylko potwierdzić, że brak płynności w dalszym ciągu występuje" - wyjaśnił skarbnik.

Prezes Ładziński zwrócił uwagę, że prawie wszystkie gminy w regionie ustaliły wysokość podatków w stawkach maksymalnych, dopuszczanych prawem. Stało się to jeszcze przed pandemią, ale teraz rzemieślnicy liczą na obniżki.

"Gminy mają możliwość takiego obniżenia, ale wielu chętnych do tego na razie nie widać. Natomiast w kwestii czynszów za wynajmowane lokale liczymy, że dojdzie po prostu do zwolnienia z połowy ich wysokości. W tym przypadku ich przekładanie, czy odraczanie platności na kolejne miesiące nie ma sensu, bo doprowadzi tylko do kumulacji płatności i zaległości w tych opłatach" - powiedział Ładziński.

Ocenił, że w najtrudniejszej sytuacji są obecnie w regionie branże usługowe, takie jak m.in. fryzjerstwo, kosmetyka, gastronomia, hotelarstwo czy cała turystyka oraz cukiernictwo, piekarnictwo.

"Oczywiście niektóre podmioty np. z gastronomii jakoś się obronią, bo teraz realizują zlecenia na zewnątrz. Jednak sytuacja jest naprawdę trudna, ponieważ nie wiadomo, jak bardzo zmieni się styl życia, czy wybory klientów. Od tego zależy, czy z powodu zmian konsumenckich w ogóle uda się utrzymać te usługi, a tym samym miejsca pracy" - powiedział szef DIR.

Ocenił, że zapowiedziana we wtorek przez marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego kwota miliarda złotych, które ma być przeznaczona na tzw. pakiet gospodarczy w regionie, to będzie też istotne wsparcie dla przedsiębiorców i rzemieślników.

"To pozwoli utrzymać miejsca pracy, szkolnictwo zawodowe i rozwijać koniunkturę. Pracodawcy, także ci więksi będą musieli bowiem balansować teraz w dobie kryzysu pomiędzy wahaniami koniunktury z jednej strony, a koniecznością wywiązania się ze zobowiązań, które polegają też na utrzymaniu miejsc pracy, a wynikają z uzyskania pomocy z tarczy kryzysowej" - ocenił szef DIR.