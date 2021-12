Wrocław: Dwie oferty w przetargu na dostawę autobusów elektrycznych

Dwie oferty wpłynęły w przetargu na dostawę autobusów elektrycznych ogłoszonym przez MPK Wrocław. Przewoźnik poszukuje dostawcy 11 bezemisyjnych pojazdów do obsługi linii "K", która łączy południowe i północne osiedla z centrum miasta.

Przetarg na dostawę 11 autobusów elektrycznych wrocławskie MPK ogłosiło 18 października 2021 r. Spółka chce kupić fabrycznie nowe, elektryczne, niskopodłogowe przegubowce. Producent, oprócz pojazdów, będzie musiał także dostarczyć ładowarki do nich oraz przeszkolić personel przewoźnika.

Jak poinformowało w środę MPK, w przetargu wpłynęły dwie oferty: od firmy EvoBus Polska sp. z o.o., wyceniona na ponad 44,1 mln zł, oraz od firmy Solaris Bus & Coach sp. z o.o. - na ok. 46 mln zł. Obie poniżej założonej przez zamawiającego kwoty.

"Oferenci przedstawili nam naprawdę dobre ceny, znacznie poniżej tego, na co byliśmy gotowi. Cieszy nas to tym bardziej, że do przetargu stanęły uznane, renomowane firmy, posiadające doświadczenie w produkcji pojazdów elektrycznych. Obie są znane naszym pasażerom" - powiedział prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. Jak dodał, kolejnym etapem będzie analiza i ocena formalna złożonych ofert przez komisję przetargową.

Spółka podkreśliła, że cena będzie tylko jednym z kryteriów wyboru zwycięzcy przetargu. Komisja ma także wziąć pod uwagę m.in. okres gwarancji czy obecność systemów poprawiających bezpieczeństwo jazdy. Zamówionych pojazdów przewoźnik spodziewa się 16 miesięcy po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.

Pieniądze na zakup bezemisyjnych autobusów i ładowarek miejska spółka pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udzielił MPK Wrocław ponad 46 mln zł dofinansowania.

