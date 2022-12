Wrocław: Jeszcze w tym roku przetarg na projekt linii tramwajowej na Maślice

Jeszcze w tym rok ma zostać ogłoszony przetarg na projekt linii tramwajowej na wrocławskie Maślice. „Dzięki realizacji tej inwestycji aż 11 tys. osób uzyska dostęp w odległości do 500 m do przystanku tramwajowego” – wskazuje prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Budowa linii tramwajowej na Maślice ma być kolejną dużą inwestycją w infrastrukturę transportową stolicy Dolnego Śląska, obok realizowanych już budowy trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór i trasy na Popowice.

Spółka miejska Wrocławskie Inwestycje chce jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na projekt linii tramwajowej na wrocławskie Maślice. "Podjęliśmy właśnie decyzję o ogłoszeniu przetargu na projektowanie tej trasy. To skomplikowany i długotrwały proces (…) Inwestycja umożliwi mieszkańcom Maślic, ale i pobliskich osiedli szybki dojazd do centrum" - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dodał, że dzięki realizacji tej inwestycji aż 11 tys. osób zyska dostęp w odległości do 500 m do przystanku tramwajowego. "A dzięki parkingowi +park and ride+ i odpowiedniej integracji z autobusami, trasa tramwajowa na Maślice będzie także nową ofertą komunikacyjną dla Stabłowic czy Pracz Odrzańskich" - powiedział Sutryk.

Nowa trasa tramwajowa będzie liczyć ponad 3,2 kilometra długości. Według przejętej koncepcji jej początek zlokalizowany będzie w pobliżu krańcówki przy Tarczyński Arena, przy ul. Pilczyckiej. Następnie linia tramwajowa będzie ciągnąć się wzdłuż ul. Maślickiej po stronie północnej; potem odbije w lewo w kierunku ulicy Suwalskiej i Królewieckiej, aby zakończyć swój bieg w pobliżu centrum handlowego i linii kolejowej, którą kursują pociągi m.in. w kierunku Głogowa czy Zielonej Góry. Wrocławscy urzędnicy podkreślają, że wybór miejsca na pętlę tramwajową nie jest przypadkowy, ponieważ w planach PKP jest wybudowanie w sąsiedztwie stacji kolejowej Wrocław-Maślice. Przy pętli tramwajowej planowana jest budowa parkingu "park and ride" na kilkadziesiąt aut.

Na nowej trasie tramwajowej ma powstać osiem par przystanków: na wysokości ul. Gosławickiej, przy AOW, ul. Rędzińskiej, Bogatyńskiej, Brodnickiej, na rozwidleniu ul. Maślickiej i trasy tramwajowej odbijającej w kierunku południowo-zachodnim, przy ul. Suwalskiej oraz ul. Królewieckiej.

"To wielkie i skomplikowane zadanie. Planujemy wybudować most na Ługowinie, liczne sieci podziemne, kilka kilometrów torowiska. Stąd też od momentu podpisania umowy projektant będzie miał na przygotowanie dokumentacji 25 miesięcy" - wskazała Justyna Kleczewska-Strag, kierownik projektu z Wrocławskich Inwestycji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl