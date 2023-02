Wrocław: Kilkadziesiąt mln zł na remonty torów tramwajowych w tym roku

Wymiana rozjazdów przy ul. Pomorskiej, remont torów i trakcji na ul. Legnickiej czy przebudowa skrzyżowania torowego przy ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej to niektóre z planowanych w tym roku inwestycji w poprawę infrastruktury tramwajowej we Wrocławiu. MPK wyda na remonty torowisk w tym roku kilkadziesiąt mln zł.

W pierwszej połowie roku MPK Wrocław zamierza wymienić rozjazdy tramwajowe łączące ulice Pułaskiego i Małachowskiego. Umowa na ten remont zostanie podpisana w lutym, a przewidywany czas realizacji prac na tym odcinku to przełom kwietnia i maja. Inwestycja ma kosztować ponad 1,6 mln zł.

Jeszcze w lutym wrocławskie MPK otworzy oferty w przetargu na przebudowę skrzyżowania torowego wraz z wymianą rozjazdów przy ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej. W marcu zaś planowane jest podpisanie umowy na wymianę rozjazdu w ul. Pomorskiej na skrzyżowaniu z Dubois. Szacunkowy koszty tej inwestycji to 3,5 mln zł.

"Z kolei w kwietniu planujemy podpisać umowę na dostawę rozjazdów i skrzyżowania torowego przeznaczonych do wbudowania na pl. Powstańców Wielkopolskich. Dostawa ma się odbyć w okresie od października do listopada. To wszystko będzie kosztować 4 mln zł" - powiedział zastępca dyrektora zarządzania przewozami ds. infrastruktury Damian Talaga.

Jedną z większy inwestycji zapowiadanych na ten rok przez miejskiego przewoźnika jest remont fragmentu torowiska na ul. Legnickiej. Za ponad 10 mln zł MPK zmodernizuje je wraz z siecią trakcyjną od ul. Zachodniej do Niedźwiedziej. Prace potrwają tu od czerwca do sierpnia.

Wymieniony ma zostać też rozjazd od strony centrum na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z Milenijną. Tu prace będą prowadzone latem, a ich koszt to 3 mln zł.

MPK zapowiada też remont przejazdu na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z ul. Kwiską i Małopanewską. Prace związane z modernizacją przejazdów drogowych odbędą się też na ul. Kosmonautów - na skrzyżowaniu z ul. Wschowską i Złotnicką.

W tym roku planowana jest również konserwacja kilku kilometrów torów tramwajowych. Remonty obejmą torowiska na ul. Lotniczej czy Ślężnej. W 2023 r. ma zostać wyremontowanych też pięć przejść dla pieszych.

Wrocławscy urzędnicy przypomnieli, że od 2020 r. na inwestycje w infrastrukturę tramwajową wydali ponad 240 mln zł. "To 48 zrealizowanych inwestycji torowych. Wymieniliśmy 107 zwrotnic, 65 rozjazdów, ponad 20 kilometrów torów. Warto pamiętać, że rewolucja komunikacyjna we Wrocławiu to także 240 nowych autobusów na ulicach Wrocławia, 101 nowych i zakontraktowanych tramwajów i 43 tramwaje po modernizacji" - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

