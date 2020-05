Wrocław: Kolejne punkty do składania wniosków o mikropożyczki

Dwa kolejne punkty uruchomił wrocławski magistrat, by usprawnić składanie wniosków o uzyskanie mikropożyczki przez mikroprzedsiębiorców, w ramach rządowego programu Tarcza Antykryzysowa COVID-19. We Wrocławiu Powiatowy Urząd Pracy jest przeciążony.

Biuro prasowe magistratu przekazało, że w budynku Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 8-16 uruchomione zostały dodatkowe dwa stanowiska, przy których przedsiębiorcy będą mogli złożyć odpowiednią dokumentację. W zeszłym tygodniu podobne dwa stanowiska ruszyły już w Centrum Obsługi Mieszkańców przy pl. Nowy Targ 1-8.

"To kolejne miejsca, gdzie przeszkoleni pracownicy Urzędu Miejskiego będą mogli udzielić instruktażu dotyczącego wypełniania wniosków. Będzie także możliwość złożenia wniosku w kopercie, którą klient otrzyma na miejscu i własnoręcznie zaklei. Koperta z wnioskiem trafi następnie do Powiatowego Urzędu Pracy celem procedowania" - podano w komunikacie.Ponadto, do dyspozycji przedsiębiorców są też dodatkowe stanowiska obsługi telefonicznej - tel. 71 777 77 77.

Opracowany został także instruktaż w formie pliku PDF, który krok po kroku wyjaśnia etapy składania dokumentów.

Jak podano, informacji przedsiębiorcom udzielają przeszkoleni pracownicy MOPS, którzy dostępni są pod następującymi numerami telefonów: 71 78 22 489, 71 78 23 501, 71 78 22 324, 71 78 23 572, 71 78 22 365.