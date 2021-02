Wrocław: Miasto uruchomiło serwis internetowy dedykowany przedsiębiorcom

Serwis internetowy dedykowany przedsiębiorcom, kupcom, inwestorom zagranicznym i startupom uruchomiło miasto Wrocław. Portal „Przedsiębiorczy Wrocław” ma promować miejski biznes oraz informować o systemie wsparcia dla małych i dużych firm.

"Zależy mi na tym, by stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Taka myśl przyświecała też utworzeniu portalu Przedsiębiorczy Wrocław. To dzięki przedsiębiorcom nasze miasto staje się coraz bardziej kreatywne" - podkreślił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, cytowany w przesłanym mediom komunikacie.

Serwis jest efektem współpracy miasta z przedstawicielami Wrocławskiej Rady Przedsiębiorczości, wrocławskimi izbami gospodarczymi, Akademickim Wrocławiem, Wrocławskim Stowarzyszeniem Kupców, Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Na portalu będzie można znaleźć informacje dotyczące działalności gospodarczej, wymaganych zezwoleń, opłat i pomocy miasta. Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa, znajdą tam szczegóły Wrocławskiego Pakietu Pomocowego. Będą się tam też pojawiały bieżące informacje z życia gospodarczego Wrocławia - związane m.in. z nowymi inwestycjami oraz sukcesami wrocławskich firm, a także informacje o spotkaniach, szkoleniach i konferencjach.

Przedstawiciele wrocławskiego magistratu zwracają uwagę, że serwis powstał w odpowiedzi na prośby wrocławskich przedsiębiorców "Jako przedsiębiorcy zostaliśmy całkowicie pozbawieni możliwości prowadzenia naszych działalności gospodarczych, opuszczeni bez najmniejszego wsparcia. Nasze apele i prośby pozostają bez wydźwięku ze strony rządu odpowiedzialnego w stu procentach za zaistniałą sytuację. Tym bardziej cieszy nas i jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc okazywaną ze strony miasta" - powiedział Andrzej Dobek, prezes stowarzyszenia Nasz Rynek.

Skarbnik Wrocławia Marcin Urban podkreślił, że miasto stara się pomagać przedsiębiorcom od początku epidemii koronawirusa. Wskazał, że łączna pomoc w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego dla biznesu przekroczyła jak dotąd 20 mln zł. Skorzystało z niej dwa tysiące podmiotów.