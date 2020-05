Wrocław: Mieszkańcy online mogą poznać zasady wymiany pieców w mieście

Mieszkańcy Wrocławia w czasie epidemii mogą drogą internetową dzięki specjalnemu chatbotowi poznać zasady wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Podpisanie umowy na dofinansowanie także odbywa się w warunkach bezpiecznych – w specjalnym pomieszczeniu.

Wrocławski magistrat poinformował, że - mimo epidemii koronawirusa -w ramach programów KAWKA Plus oraz Termo KAWKA kolejni mieszkańcy w bezpiecznych warunkach podpisują umowy na dofinansowanie wymiany pieców.

Informacje o tym, jak krok po kroku wymienić piec, jeszcze łatwiej można znaleźć w internecie - m.in. dzięki specjalnemu chatbotowi, za pośrednictwem nowej serii spotkań online "Ekspert radzi: Zmień Piec", a także dzięki przygotowanym instrukcjom "Doradca radzi jak wymienić piec".

"W związku z obowiązującym stanem epidemii, mieszkańcy mogą podpisywać umowy na dofinansowania przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu budynku Urzędu Miasta przy ul. Hubskiej 8-16. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia od 11 do 15 maja podpisano w ten sposób 75 umów. Łącznie, od stycznia, do Wydziału Środowiska i Rolnictwa wpłynęło już 407 wniosków o dofinansowanie do 15 tys. zł na wymianę starego pieca na paliwo stałe" - napisano w komunikacie."Mieszkańcy mogą zdecydować się m.in. na ogrzewanie elektryczne czy gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Warto podkreślić, że miasto oferuje tak korzystne warunki finansowe tylko do końca przyszłego roku, w kolejnych latach kwota dofinansowania będzie stopniowo malała. Warto więc pospieszyć się z decyzją o likwidacji kopciucha" - podkreśliła cytowana w komunikacie Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM.

Dodała, że wymiana starego pieca na ogrzewanie proekologiczne, nie wymaga wkładu własnego.36 mieszkańców wnioskowało również o dofinansowania w ramach tegorocznej nowości - programu Termo KAWKA. To nawet 5 tys. zł na wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej.

Jak podano, Wydział Środowiska i Rolnictwa umożliwia również zdalne wizje lokalne oraz odbiory - za pośrednictwem kamerki internetowej. Miasto, w ramach kampanii "Wrocław bez smogu", proponuje również zwolnienia z czynszów dla najemców mieszkań komunalnych.

"Wrocławianie, którzy wymienili piec po 2018 roku i spełniają określone kryteria finansowe, mogą także ubiegać się o dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Na stronie zmienpiec.pl/lokalny-program-oslonowy znajdziemy kalkulator, w którym obliczymy możliwą dopłatę w ramach Lokalnego Programu Osłonowego" - czytamy w komunikacie.

W internecie - dzięki chatbotowi "Zmień Piec" - w łatwy sposób można znaleźć najważniejsze informacje dot. wymiany pieca i uzyskać odpowiedzi na pytania związane z trwającą akcją. Chatbot jest dostępny zarówno na stronie internetowej zmienpiec.pl, jak i w aplikacji Messenger. "Od najbliższego poniedziałku kolejna nowość - spotkania online +Ekspert radzi: Zmień Piec+. Będą to kilkunastominutowe relacje wideo, publikowane w każdy poniedziałek i środę o godz. 18:00. Transmisje pojawią się na profilach Zmień Piec oraz Wroclaw [Wroclove] na Facebooku. Prowadzący będzie rozmawiał nie tylko z wrocławskimi doradcami energetycznymi, ale także m.in. z kominiarzem, strażnikiem miejskim, radcą prawnym, inżynierem czy lekarzem" - napisano w komunikacie.Zaproszeni goście poruszą wszystkie aspekty dotyczące wymiany pieca - od rodzajów ogrzewania ekologicznego i przybliżenia zasad programów dofinansowań, przez kwestie prawne - na co szczególnie należy zwrócić uwagę podczas procesu wymiany pieca, aż po kwestie zdrowotne - z czego składa się smog i w jaki sposób wpływa na nasze zdrowie i życie.