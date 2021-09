Wrocław: MPK otrzyma 46 mln zł dotacji na zakup elektrycznych autobusów

46 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma MPK we Wrocławiu. Pieniądze przeznaczy na zakup 11 elektrycznych autobusów. W ten sposób flota pojazdów bezemisyjnych wyniesie ponad 3 proc. taboru - poinformował przewoźnik.

W poniedziałek na briefingu prasowym we Wrocławiu poinformowano, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne otrzymało 46 mln zł rządowej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 11 autobusów elektrycznych. Umowę w tej sprawie podpisali prezes MPK Krzysztof Balawejder oraz prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

Balawejder poinformował, że w październiku firma ogłosi przetarg na zakup pojazdów o długości 18 metrów. Mają one jeździć m.in. na linii "K", na której taki elektryczny tabor był już testowany w 2019 roku.

Chorowski podkreślił, że dzięki temu zakupowi flota pojazdów bezemisyjnych wyniesie ponad 3 proc. taboru MPK we Wrocławiu. "Będzie to już znaczący składnik w procesie przechodzenia na bezemisyjność, co jest niezwykle ważne w tak dużym mieście jakim jest Wrocław" - ocenił prezes.

Planowane do kupienia autobusy elektryczne będą pierwszymi w taborze wrocławskiego MPK. Ten przewoźnik jako pierwszy z kraju złożył wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie i ubiegał się o kwotę 98 mln zł. MPK chciało od razu zakupić 28 pojazdów.

