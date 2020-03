Wrocław: MPK podpisało umowę na dzierżawę 60 nowych autobusów

Umowę na dzierżawę 60 nowych autobusów Mercedes Citaro 2 podpisało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Nowe pojazdy mają wyjechać na ulice Wrocławia we wrześniu.

Umowa obejmuje dostawę 31 krótkich autobusów oraz 29 przegubowych. Zastąpią one kilkunastoletnie pojazdy marki Volvo, jakie są w taborze miejskiego przewoźnika.

"Rozwój komunikacji miejskiej to mój priorytet. Chcę, aby wrocławianie mieli możliwość, szybkiego, komfortowego i niezawodnego poruszania się po mieście. Dlatego, tak jak obiecałem - budujemy nowe trasy, remontujemy torowiska i unowocześniamy tabor. Dzisiejsze podpisanie umowy na dzierżawę 60 nowych autobusów to jeden z wielu dowodów na to, że komunikacja publiczna we Wrocławiu staje się coraz bardziej przyjazna mieszkańcom" - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, cytowany w przesłanym mediom komunikacie.

W 2018 r. we wrocławskim MPK pojawiło się 60 nowych autobusów, a w 2019 r. kolejne 50. W tym roku oprócz właśnie zakontraktowanych 60 sztuk po ulicach miasta będzie jeździć dodatkowych 30 pojazdów firmy Mobilis.

Prezes MPK we Wrocławiu Krzysztof Balawejder podkreślił, że dzięki tym inwestycjom w tym roku 85 proc. wrocławskich autobusów będzie wyposażonych w klimatyzację. "Również wiek naszego taboru spadnie do niecałych pięciu lat. Dodatkowo, dzięki restrykcyjnym normom spalania EURO6, które będą spełniały Mercedesy, możemy z całą stanowczością powiedzieć, że są one przyjazne dla środowiska" - dodał.

Nowe autobusy wyposażone są m.in. w monitoring, system informacji pasażerskiej oraz porty USB do ładowania smartfonów. Pojazdy te posiadają również tzw. moduł rekuperacyjny, w którym magazynowana jest energia odzyskiwana podczas hamowania, co wpływa na mniejsze zużycie paliwa, a tym samym mniejszą emisje dwutlenku węgla.

Autobusy zostały wzięte w 10-letnią dzierżawę. Koszt kontraktu wyniósł 122,5 mln zł.