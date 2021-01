Wrocław: MPK upamiętni Marię Koterbską nadając jej imię tramwajowi

Wrocławskie MPK zamierza uhonorować zmarłą w poniedziałek Marię Koterbską, która uwieczniła niebieskie, wrocławskie tramwaje w popularnym utworze "Wrocławska piosenka". Jej imieniem zostanie nazwany pierwszy z 46 nowych tramwajów.

Z prośbą o to, aby jeden z pierwszych z nowej partii tramwajów nosił imię słynnej artystki wystąpił do prezydenta miasta Jacka Sutryka prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder.

"Od dawna myślałem o tym, by przyjazd 46 nowych tramwajów wykorzystać do upamiętnienia osób ważnych dla Wrocławia. Bardzo chciałbym zaangażować mieszkańców do zgłaszania oraz wybrania kandydatów do upamiętnienia. Zależy mi na kandydatach, którzy nie będą wywoływali kontrowersji. Jestem pewien, że w wielowiekowej historii miasta znajdziemy wiele takich osób, jak choćby Adam Wójcik, Bartek Skrzyński czy Izabela Skrybant-Dziewiątkowska" - powiedział Balawejder.

Pierwszy nowy, niskopodłogowy i niebieski Moderus Gamma ma pojawić się we Wrocławiu najpóźniej jesienią 2022 roku. Wszystkie zamówione pojazdy maja trafić do wrocławskiego MPK do połowy 2024 r.

Wrocławski przewoźnik zaznaczył, że wszystkie nowe tramwaje, zarówno remontowane Protramy 205 i Skody 16T, jak i kupowane Moderusy Gamma, będą tradycyjnego, niebieskiego koloru. "To właśnie o wrocławskich, niebieskich tramwajach śpiewała we +Wrocławskiej piosence+ Maria Koterbska. Powrót do tradycyjnej barwy spotkał się bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców Wrocławia" - podkreśliła spółka.

Maria Koterbska, dama polskiej piosenki, zmarła w poniedziałek w Bielsku-Białej w wieku 96 lat.

Artystka urodziła się 13 lipca 1924 r. w Bielsku. Nigdy na stałe nie wyjechała z rodzinnego miasta. Karierę zaczynała po wojnie, a największą popularność zdobyła w latach 50. W repertuarze miała 1500 piosenek, w tym ok. 400 nagranych. Jej największe przeboje: "Karuzelę", "Rudzielca", "Złoty pierścionek", "Serduszko puka w rytmie cza-cza", "Augustowskie noce" i "Parasolki" śpiewała cała Polska. Teksty dla Koterbskiej pisali m.in. Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora i Agnieszka Osiecka.

W 1999 r. Maria Koterbska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.