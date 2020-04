Wrocław: Na osiedlu Lipa Piotrowska powstaną szkoła i przedszkole

Szkoła dla tysiąca uczniów oraz przedszkole dla 200 dzieci powstanie na wrocławskim osiedlu Lipa Piotrowska. Działkę pod budowę tej placówki przekazał Miastu Wrocław Krajowy Zasób Nieruchomości.

W komunikacie przekazanym w czwartek PAP Ministerstwo Rozwoju podało, że w czwartek prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński oraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, podpisali akt notarialny umowy nieodpłatnego przekazania przez KZN gruntu położonego w północnej części Wrocławia, przy ul. Cynamonowej na Osiedlu Lipa Piotrowska.

Na tej działce ma powstać szkoła dla tysiąca uczniów oraz przedszkole dla 200 dzieci.

Wicepremier Jadwiga Emilewicz cytowana w komunikacie podkreśliła, że współpraca Krajowego Zasobu Nieruchomości z Miastem Wrocław to przykład modelowego partnerstwa administracji rządowej z samorządem. "Liczę na to, że dzisiejsze podpisanie aktu notarialnego to początek wieloletniej, owocnej pracy na rzecz poprawy otoczenia mieszkańców" - powiedziała Emilewicz.

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński wskazał z kolei, że przekazanie przez KZN gruntu pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Lipa Piotrowska to odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. "To również dobry prognostyk do dalszego współdziałania z samorządem w zakresie programu Mieszkanie Plus, którego jesteśmy współrealizatorem" - dodał Druziński.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że na działce powstanie zespół szkolno-przedszkolny dla 1200 dzieci z osiedli Lipa Piotrowska i Widawa.

Jak podano w komunikacie, przekazana działka sąsiaduje z nieruchomością KZN, na której projektowane są mieszkania z programu Mieszkanie Plus. Ma tam powstać około 175 lokali. "Zapewnienie, w obrębie bliskiego sąsiedztwa, placówek oświatowych dla najmłodszych mieszkańców, zwiększy atrakcyjność tej części Wrocławia" - podano.