Wrocław: Na remontowanym Moście Marszowickim obowiązuje ruch wahadłowy

Do sześciu tygodniu mogą potrwać prace remontowe na Moście Marszowickim we Wrocławiu. Na przeprawie obowiązuje ruch wahadłowy. Most, w ciągu ulicy Głównej, umożliwia przejazd przez Bystrzycę.

Prace remontowe na Moście Marszowickim ruszyły w sobotę; wprowadzono tam ruch wahadłowy.

Kosz remontu to niemal 500 tys. zł

"Celem prac remontowych jest poprawa stanu technicznego jezdni na moście. Dość liczne spękania i łaty zakrywające ubytki powodują wstrząsy i drgania wpływające negatywnie na stan zabytkowej konstrukcji" - powiedziała rzeczniczka Ewa Mazur z biura prasowego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni, jej wzmocnienie specjalnymi siatkami oraz wymianę izolacji przeciwwodnej. "Jeśli po dokonaniu odkrywek okaże się, że stan płyty pomostowej wymaga naprawy, prace takie zostaną od razu zrealizowane jako roboty dodatkowe" - dodała Mazur.

Wykonanie prac na obydwu połowach mostu zajmie cztery tygodnie, w przypadku remontu płyty pomostowej prace wydłużą się o kolejne 10-14 dni - podał ZDiUM we Wrocławiu.

Most powstał w 1900 roku.

