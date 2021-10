Wrocław: Od 4 listopada ponowie będzie można polecieć do Kopenhagi

Od 4 listopada linie lotnicze SAS wznawiają loty z Wrocławia do Kopenhagi. Loty będą odbywały się dwa razy w tygodniu – w czwartki i w niedzielę.

Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław, podkreślił, że powrót skandynawskiego przewoźnika na wrocławskie lotnisko to znak, że "ruch lotniczy konsekwentnie się odbudowuje". "Lotnisko Kopenhaga-Kastrup to największy skandynawski hub i jedno z ważniejszych lotnisk w tej części Europy. Oferta SAS jest więc doskonałym rozwiązaniem komunikacyjnym dla biznesu, który bardzo często przesiada się na Kastrup w dalszych podróżach po Skandynawii" - powiedział Kuś.

Jak wskazano w czwartkowym komunikacie Portu Lotniczego Wrocław, Kopenhaga to kolejne połączenie, które wraca po przerwie na wrocławskie lotnisko. Od 2 listopada wznowione zostaną loty do Brukseli Charleroi, a od 31 października podróżni będą mogli polecieć z Wrocławia do Billund, Lizbony oraz do Pafos na Cyprze. 1 listopada wystartuje nowe połączenie do Pizy, a 3 listopada do Bournemouth.

