Wrocław: Od piątku Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego

Ponad 200 wystawców z kraju i ze świata zaprezentuje swoją ofertę podczas 12. edycji Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego, które odbędą się we Wrocławiu od 28 lutego do 1 marca. Po raz drugi wydarzenie odbędzie się na Stadionie Miejskim.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej dyrektor Międzynarodowych Targów Turystyki Piotr Olczak, w tegorocznej imprezie weźmie udział 230 wystawców z różnych regionów Polski i świata, którzy opowiedzą o swojej ofercie turystycznej.

"Co roku rozszerzamy ofertę naszych targów. W tym roku maksymalnie wykorzystaliśmy przestrzenie wystawowe stadionu, wypełniając je atrakcjami dla odwiedzających - także dla tych, którzy szukają inspiracji, gdzie spędzić wakacje" - mówił dyrektor targów. Partnerem tegorocznej edycji wydarzenia został Zanzibar, z którego zwyczajami, kuchnią i ofertą turystyczną będzie można zapoznać się podczas targów.

Współorganizatorem targów jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dyrektor Wydziału Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Piotr Wnukowicz poinformował, że stoisko Dolnego Śląska zgromadzi najciekawsze atrakcje turystyczne regionu. Będą to m.in. Twierdza Srebrna Góra, Zamek Czocha czy Zamek Książ. "Jako Dolnoślązacy sami najwięcej podróżujemy po Dolnym Śląsku i odkrywamy Dolny Śląsk. Jak mówią statystyki, to właśnie my stanowimy główne źródło napędzania dolnośląskiej gospodarki turystycznej" - zauważył.

Na stoisku zaprezentowani zostaną także przedstawiciele zagranicznych regionów partnerskich Dolnego Śląska. W sumie na wspólnym stoisku zaprezentuje się 27 wystawców.

Targom towarzyszyć będzie trzydniowy Festiwal Podróżników, podczas którego będzie można wysłuchać prelekcji kilkunastu globtroterów. "Tegoroczni prelegenci opowiedzą m.in. o wycieczce do Kolumbii, Papui Nowej Gwinei czy o podróżach rowerowych. Zaprosiliśmy m.in. dziennikarza i podróżnika Jakuba Poradę, który opowie o tanim podróżowaniu oraz o egzotycznym Zanzibarze, a załoga Busem Przez Świat zabierze nas do USA. Pojawi się też wielu mniej znanych podróżników, którzy na własną rękę zwiedzają świat" - zapowiedział dyrektor targów.

Innym wydarzeniem towarzyszącym będzie Festiwal Kulinarny, na którym będzie można spróbować potraw z różnych regionów świata oraz produktów lokalnych. Gościem festiwalu będzie w tym roku m.in. Teo Vafidis, który zaprezentuje kuchnię grecką.

Odwiedzający będą mogli wziąć także udział warsztatach, szkoleniach czy konkursach tematycznych.