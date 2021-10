Wrocław: Pierwszy Moderus Gamma 2 dla MPK opuścił fabrykę

Pierwszy Moderus Gamma 2 dla MPK opuścił fabrykę. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupi 46 takich pojazdów, które są specjalnie zaprojektowane na potrzeby miasta. W tym roku kupi sześć - podano w komunikacie.

"Jest nowoczesny, ekologiczny i oczywiście niebieski. Mowa o pierwszym Moderusie Gamma 2, który już za kilka tygodniu trafi do Wrocławia. Pierwszy egzemplarz opuścił właśnie bramy fabryki. Czekają go jednak jeszcze obowiązkowe próby, które przejdzie w Poznaniu" - napisano w komunikacie MPK.

Do końca 2021 r. do Wrocławia ma trafić sześć egzemplarzy Moderusa Gamma 2 - tramwaju zaprojektowanego specjalnie dla Wrocławia.

"Ta informacja oczywiście nas cieszy. Warto jednak pamiętać, że to dopiero pierwszy z 46 pojazdów, które ma nam dostarczyć Modertrans. Ponadto jesteśmy w trakcie przetargu na 40 innych tramwajów. Nieustanie udoskonalamy nasz tabor. Niedawno ogłosiliśmy również przetarg na 11 autobusów elektrycznych." - powiedział cytowany w komunikacie prezes MPK Krzysztof Balawejder.

Moderus Gamma LF 07 AC to pojazdy "szyte na miarę" dla MPK Wrocław. Tramwaj o długości 32 metrów będzie mógł zabrać na swój pokład 230 pasażerów. Nowy Moderus to pojazd nowoczesny i ekologiczny. Wyposażony jest w skrętne wózki, co będzie miało wpływ na mniejsze zużycie torowiska.

"Tramwaje będą w 100 procentach niskopodłogowe. Dzięki temu są przyjazne seniorom, osobom niepełnosprawnym oraz matkom z dziećmi, a na tym szczególnie nam zależało" - dodał Balawejder, prezes MPK.

