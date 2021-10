Wrocław: Pierwszy pociąg hybrydowy Kolei Dolnośląskich wyjechał na trasę do Trzebnicy

Pierwszy pociąg hybrydowy Impuls 2 pojechał we wtorek na trasę Trzebnica-Wrocław. 8 października w innych kierunkach kolejowych na Dolnym Śląsku zacznie kursować następnych pięć takich pojazdów. Docelowo w regionie ma ich być 27.

Na konferencji prasowej zorganizowanej na Dworu Wrocław Główny marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski powiedział, że celem jest ekologiczny transport kolejowy w całym regionie.

"Dlatego nie tylko kupujemy pociągi hybrydowe, ale też przejmujemy od PKP linie kolejowe, które są rewitalizowane. Wszystko po to, by pociągi Kolei Dolnośląskich docierały do najdalszych zakątków Dolnego Śląska. Chcemy, by mieszkańcy w sposób szybki i bezpieczny mogli się przemieszczać do miejsca zamieszkania, nauki" - powiedział Przybylski.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka podkreśliła, że to wspólny wysiłek i współpraca na wielu poziomach m.in. samorządu, rządu, polskiego kapitału, polskich przedsiębiorców oraz inżynierów i polskiej myśli technicznej doprowadzają do sukcesu transportowego. "Dzięki temu dziś na tym wrocławskim peronie możemy powiedzieć, że inwestujemy w to, co dla naszego regionu jest najważniejsze - a więc walka ze smogiem, czyste powietrze, ekologia oraz transport zbiorowy, na który wszyscy stawiamy" - powiedziała.

Stachowiak-Różecka uważa, że do takich ekologicznych pociągów pasażerowie będą się chętnie przesiadać ze swoich aut, co zmniejszy zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Pociągi hybrydowe Impuls 2 zostały zakupione w ramach przetargu od nowosądeckiego Newagu. Sześć składów kosztowało w sumie 170 mln zł. Nowe pojazdy posiadają dwusystemowy napęd elektryczno-spalinowy, umożliwiający obsługę każdego rodzaju tras, w tym zupełnie niezelektryfikowanych. Poruszając się w trybie elektrycznym, osiągają prędkość do 160 km/h, a w trybie spalinowym - 120 km/h.

Impulsy 2 składają się z trzech członów. Każdy może zabrać na pokład ponad 300 pasażerów. Niskopodłogowe składy dostosowane są do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Pociągi wyposażone są też w klimatyzację, Wi-Fi, specjalne miejsca do przewozu rowerów, gniazdka elektryczne oraz porty USB. Spełniają też najnowsze normy emisji spalin. Są niskoemisyjne zarówno w trakcji elektrycznej, jak i spalinowej.

Nowe pojazdy hybrydowe dołączą do obecnie użytkowanych 27 elektrycznych Impulsów. Podpisana ze spółką Newag umowa pozwala regionalnemu przewoźnikowi na zamówienia dodatkowych dwóch pojazdów na warunkach zamówienia podstawowego.

