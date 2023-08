Wrocław: Pierwszy z 13 autobusów elektrycznych trafił do miejskiego przewoźnika

Flotę wrocławskiego MPK zasilił pierwszy z 13 autobusów elektrycznych marki Mercedes-Benz e-Citaro G. Pojazd będzie kursował na linii K. Łączny koszt zakupu autobusów oraz stworzenia infrastruktury do ich ładowania to ponad 50 mln zł.

Umowę na zakup 13 autobusów elektrycznych wrocławski przewoźnik podpisał z firmą EvoBus Polska w marcu ubiegłego roku. Pierwszy z nich właśnie trafił do Wrocławia, kolejne pojawią się w mieście do końca tego roku. W ramach kontraktu MPK zakupiło i zainstalowało specjalny system ładowania pojazdów.

"Rozwój komunikacji miejskiej jest jednym z naszych priorytetów. W ciągu kilku ostatnich lat na ulicach Wrocławia pojawiło się 240 nowych, klimatyzowanych autobusów, spełniających najbardziej restrykcyjne normy emisji spalin Euro 6. Kupiliśmy też w sumie ponad 70 nowoczesnych tramwajów. Każdego roku dokładamy kolejne elementy" - powiedział w poniedziałek prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Zapowiedział, że do końca roku na ulicach miasta pojawi się łącznie 13 nowoczesnych i ekologicznych autobusów elektrycznych. "Co ważne, autobusy te są wyjątkowo przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Pojazdy wyposażone są w pochylnie, która umożliwia osobom poruszających się na wózku wjazd do środka, specjalne podświetlenia dla osób niedowidzących oraz pętlę indukcyjną, która pomaga niedosłyszącym. Te rozwiązania powodują, że nowe autobusy idealnie wpisują się w ideę +Wrocławia bez barier+" - dodał.

Według prezesa MPK Wrocław Witolda Woźnego autobusy elektryczne to kolejny krok na drodze do budowy nowoczesnej, niskoemisyjnej i dostępnej komunikacji publicznej. "Zależy nam na komforcie i bezpieczeństwie naszych pasażerów, ale chcemy również dbać o środowisko. Bardzo cieszymy się, że na wrocławskie ulice już wkrótce wyjedzie pierwszy +elektryk+. Razem z pozostałymi 12 będzie obsługiwał linię K, dzięki czemu linia ta stanie się pierwszą we Wrocławiu bezemisyjną, prawdziwie zieloną linią autobusową" - stwierdził.

Przegubowe autobusy marki Mercedes eCitaro G są w stanie przewieźć 41 pasażerów na miejscach siedzących i 75 na stojąco. Wszystkie pojazdy są klimatyzowane i niskopodłogowe.

Wrocławski przewoźnik wskazał, że zakup autobusów elektrycznych wymagał dostosowania infrastruktury. Na pętli przy ul. Kamieńskiego powstał punkt szybkiego ładowania, a na zajezdni przy ul. Obornickiej - bramownica służąca ładowaniu pojazdów.

Łączny koszt zakupu 13 autobusów elektrycznych oraz stworzenia infrastruktury do ładowania pojazdów przekracza 50 mln zł. Zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

