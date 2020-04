Wrocław: PKP udostępniły pokoje dla personelu medycznego z centrum onkologii

PKP oraz spółka CS Natura (należy do Grupy PKP) udostępniły personelowi medycznemu Dolnośląskiego Centrum Onkologii pokoje w ośrodku szkoleniowym we Wrocławiu – podały we wtorek w komunikacie PKP.

Bartłomiej Sarna z biura prasowego PKP poinformował we wtorek w komunikacie, że pomieszczenia, gdzie lekarze i pielęgniarki mogą mieszkać podczas pandemii koronawirusa zostały udostępnione za darmo. Do dyspozycji Dolnośląskiego Centrum Onkologii oddano 40 pokoi w ośrodku szkoleniowym przy ul. Bocznej we Wrocławiu.

Jak podkreślano, kolejowa spółka w ten sposób chce chronić personel medyczny, zmniejszyć liczbę osób kontaktujących się z nim, oraz zapewnić bezpieczeństwo rodzinom lekarzy i pielęgniarek.

W ostatnich dniach w Dolnośląskim Centrum Onkologii wykryto ponad 20 przypadków zakażenia koronawirusem wśród lekarzy i personelu medycznego.

Cytowany w komunikacie prezes zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński podkreślił, że kolejowej spółce zależy na wspieraniu personelu medycznego, ponieważ - jak mówił - "jego zdrowie i komfort jest niezwykle ważny w trudnych czasach pandemii". "Zwłaszcza, że w Dolnośląskim Centrum Onkologii przebywają pacjenci, którzy wymagają szczególnej troski i opieki oraz, z racji przechodzonych chorób, znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka infekcji koronawirusem" - podkreślił Mamiński.

W komunikacie podkreślono też, że Grupa PKP chce przeznaczyć na zakup sprzęt dla służby zdrowia ponad 5 mln zł.