Wrocław: Podpisanie umowy na zakup 24 tramwajów przez MPK z PESA Bydgoszcz

Wrocławskie Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupi przynajmniej 24 tramwaje marki Twist z firmy PESA Bydgoszcz. W podpisanej w poniedziałek umowie zawarto klauzulę, że transakcja może być powiększona o kolejne 16 pojazdów.

W poniedziałek prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder i prezes PESA Bydgoszcz S.A. Krzysztof Zdziarski podpisali umowę na zakup 24 pojazdów marki Twist, które zwiększą tabor wrocławskiego przewoźnika. W umowie zapisano, że transakcja może być powiększona o kolejne 16 tramwajów.

Pojazd tej marki to niskopodłogowy tramwaj, który jest nieco krótszy (28 metrów), ponieważ dopasowany został do wrocławskiej infrastruktury torowej. Jest klimatyzowany, wyposażony w ładowarki USB, ma 5 drzwi.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że gmina i MPK inwestuje nie tylko w nowe pojazdy, ale przede wszystkim w remont infrastruktury torowej i budowę nowych linii, które ułatwią wygodną, zbiorową komunikację.

"W remonty torowisk angażujemy 80 mln zł, a kolejne wydatki to budową między innymi linii na Nowy Dwór czy Popowice. Zakupiliśmy wcześniej tramwaje Gamma z fabryki z Poznania, a teraz kupujemy te z PESA Bydgoszcz. Bardzo mnie cieszy, że kupujemy tabor w polskich firmach" - powiedział Sutryk.

Podkreślił, że na inwestycje komunikacyjne miasto wyda 700 mln zł, ale to są jedne z najważniejszych dla mieszkańców wydatków. "Zaciągamy na to kredyty i finansujemy, ale te pożyczki nie są wydawane na podróże służbowe, ale na zakup tramwajów z polskich firm, by mieszkańcy mieli większy komfort podróży" - dodał prezydent.

Prezes PESA uważa, że Wrocław właściwie realizuje proces poprawy jakości komunikacji w mieście. "Współpracujemy z wieloma miastami i nie wszędzie jest tak jak tu we Wrocławiu, że inwestycje w infrastrukturę torową wyprzedzają zakupy nowego taboru. Niektóre samorządy chcą się szybko pochwalić nowymi pojazdami i wpuszczają je na stare tory, a to nie przekłada się na dużą jakość jazdy" - powiedział Zdziarski.

Krzysztof Balawejder zapowiedział, że zakup pojazdów z PESY nie kończy inwestycji firmy. "To taki świąteczny prezent dla mieszkańców, ale na pewno będziemy kontynuowali rozwój i modernizację taboru. Cieszy mnie, że mimo inflacji uzyskaliśmy w tym przetargu dobrą dla nas cenę, oraz że tramwaje dostarczy nam PESA, polska firma" - podsumował prezes MPK.

