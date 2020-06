Wrocław: Podpisano umowę na remont 42 tramwajów

Umowę na generalny remont 42 tramwajów na kwotę 135 mln zł podpisano w poniedziałek we Wrocławiu. Modernizacje zostaną wykonane w ciągu ok. dwóch lat. Trwa też przetarg na zakup 25 nowych tramwajów, z opcją późniejszego dokupienia kolejnych 21.

Umowę podpisano w zmodernizowanym tramwaju Gustaw, który wozi wrocławian od lat 50-tych XX w., będąc aktualnie turystyczną atrakcją miasta.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że przeobrażenie MPK jest priorytetem tej kadencji samorządu. Przypomniał, że od jej początku na ulice Wrocławia wyjechało 40 nowych, niskopodłogowych tramwajów. "Pojawiło się także 200 nowych autobusów, spełniających najwyższe normy ekologiczne Euro6. Tabor musi mieć także po czym się poruszać, zatem cały czas remontujemy również wrocławskie torowiska. Na ten cel przeznaczamy rocznie 80 mln zł. Zadań jest bardzo dużo i co warto odnotować, ściśle trzymamy się harmonogramów" - mówił.

Poinformował, że podpisana w poniedziałek umowa na generalny remont 42 tramwajów opiewa na kwotę 135 mln zł. "Remont to mało powiedziane, bo tramwaje zupełnie się zmienią - zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Remont jednego pojazdu będzie kosztował nas około 3-3,5 mln złotych" - dodał.

Firma Modertrans z Poznania zajmie się remontem generalnym 25 tramwajów WroAs205, natomiast SAATZ z Warszawy będzie sukcesywnie przerabiała najstarsze wrocławskie Skody 16T. Prezydent Wrocławia przypomniał też, że obecnie trwa przetarg na zakup 25 nowych tramwajów z opcją późniejszego dokupienia kolejnych 21 u tego samego producenta. Umowa najprawdopodobniej zostanie podpisana do końca wakacji.

Obecny na spotkaniu prezes MPK Krzysztof Balawejder tłumaczył, że miasto nie chce rezygnować z tramwajów WrAs205, które wyprodukowała dla Wrocławia lokalna firma Protram, ale je unowocześnić. Pojazdy te - jak mówił - są łatwe w obsłudze i mają bardzo dobre własności trakcyjne - krótką drogę hamowania i dobre przyspieszenie. "Pojazdy dostaną całkowicie nowe pudło, szkielet wagonu, podwozie, dach dostosowany do klimatyzacji, platformę do wjeżdżania wózków. Pasażerowie na pewno odczują zmiany gorącym latem i mroźną zimą. Zamontowana zostanie klimatyzacja i nowy układ ogrzewania" - wymieniał.

Modernizacje zostaną wykonane w ciągu 28 miesięcy. Wyremontowanych - w dwa lata - zostanie także 17 Skód 16T za sumę 60 mln zł. W tych tramwajach zostanie przeprowadzony przede wszystkim całkowity remont części mechanicznych. Poprawi się też komfort jazdy, która ma być płynniejsza i cichsza. Tabory będą trafiać do wykonawców etapami - maksymalnie trzy na raz. Roboty nad jednym potrwają najwyżej trzy miesiące.

Prezes wrocławskiego MPK dodał, że tramwaje firmy Protram są używane od 2006 roku, a Skody od 2007 roku. "WrAsy powinny przejść remont po przejechaniu ok. 500 000 km, a drugie po ok. 600 000 km. Pojazdy obu firm zbliżają się do tych limitów. Inwestycja umożliwi ich funkcjonowanie przez następnych kilkanaście lat. Producent ustala okres eksploatacji tramwaju na co najmniej 30 lat - przy zachowaniu przeglądów okresowych i niezbędnych modernizacji" - zaznaczył Balawejder.