Wrocław: Ponad 450 mieszkań powstanie w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus

Ponad 450 mieszkań powstanie w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus we Wrocławiu. Planowany termin rozpoczęcia budowy to I kwartał 2021 roku.

Jak poinformowała w poniedziałek PAP Ewa Syta z biura prasowego PFR Nieruchomości, osiedle na 469 mieszkań powstanie przy ulicy Kolejowej, która oddalona jest o ok. 1,5 km od wrocławskiego Rynku.

We wrocławskiej inwestycji największą część stanowią lokale dwu- i trzypokojowe. Na osiedlu przewidziano ponad 500 miejsc parkingowych, z czego blisko 450 w garażach podziemnych. W parterach trzech budynków zlokalizowano cztery lokale usługowe oraz przedszkole.

W miejscu, w którym powstanie osiedle, w przeszłości znajdowała się fabryka wagonów, której historia sięga pierwszej połowy XIX wieku. "Na terenie planowanej inwestycji nadal znajdują się pozostałości zabytkowej zabudowy m.in. hala produkcyjna czy budynek administracyjny. Architekci postanowili zaprojektować osiedle korespondujące z historyczną tkanką, a ślady przeszłości wkomponować w nowopowstające osiedle" - podkreśliła Syta.

Osiedle będzie się składało z ośmiu budynków 7- i 5-kondygnacyjnych, a ich forma będzie nawiązywała do dawnego otoczenia. Budynki w poziomie zostały podzielone na część dolną, ceramiczną, ciemną - nawiązującą materiałem wykończeniowym i wysokością do zabytkowych budynków na działce i na część górną, jasną.

"Staraliśmy się wytworzyć pewien typ zabudowy i układ urbanistyczny, który stanie się rozpoznawalny dla tego konkretnego miejsca. Jednak przede wszystkim projekt musiał być +kompletny+, czyli oprócz funkcji mieszkalnej oferować także funkcje usługowe, komercyjne i kulturalne, a także łączyć swoją funkcjonalność z sąsiedztwem" - tłumaczył cytowany w komunikacie Józef Białasik, prezes pracowni B2Studio projektującej osiedle.

Osiedle zostało zaprojektowane tak, aby było przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie budynki wyposażono w windy.

Przedstawicielka PFR Nieruchomości poinformowała, że obecnie projektanci dopracowują projekt budowalny dla inwestycji i niebawem rozpoczną prace nad projektem wykonawczym. Wówczas możliwe będzie wnioskowanie o wydanie pozwolenia na budowę. Planowany termin rozpoczęcia budowy to I kwartał 2021 roku.