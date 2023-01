Wrocław: Poseł Krzysztof Śmiszek interweniuje ws. podwyżek czynszów dla lokalnych przedsiębiorców

Poseł Krzysztof Śmiszek (Lewica) interweniuje ws. przedsiębiorców z ulic Trzebnickiej i Gazowej we Wrocławiu, którym Orlen w ostatnim czasie podwyższył czynsze za lokale o kilkaset procent. Według koncernu, stawki czynszu zostały urealnione. Orlen jest gotów w miarę możliwości zaoferować przedsiębiorcom inny obiekt.

O sytuacji wrocławskich przedsiębiorców z ulicy Gazowej i Trzebnickiej, którzy od lat prowadzą swoje firmy w lokalach należących obecnie do PKN Orlen poseł Krzysztof Śmiszek poinformował we wtorek.

"Kilkudziesięciu wrocławskich przedsiębiorców, a często są to firmy jednoosobowe, rodzinne, otrzymało przed świętami koszmarny prezent od Orlenu - decyzje o podwyżce czynszu o kilkaset, nawet 500 proc. To jest cios w tych przedsiębiorców. Większość z nich deklaruje, że nie jest w stanie zapłacić tego typu czynszu, co może spowodować zamknięcie większości budowanych przez nich od lat firm" - powiedział poseł.

Dodał, że firmy te zatrudniają kilkaset osób, a w ostatnim czasie także uchodźców wojennych z Ukrainy. "Stawiamy pytanie, czy prezes Obajtek ceni sobie bardziej wyciskanie ostatniej złotówki z lokalnych przedsiębiorców, czy jednak ma poczucie społecznej misji swojego przedsiębiorstwa, jakim jest Orlen, który przecież jest spółką skarbu państwa i w związku z tym należy do wszystkich Polaków" - dodał Śmiszek.

Wskazał, że sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, że najemnicy musieli zaopatrzyć się nie tylko w sprzęt niezbędny do prowadzenia firm, ale i zainwestować ogromne środki w remont zdewastowanych, pozbawionych toalet i prądu lokali. Poseł podkreślił, że na prośbę o spotkanie i mediacje Orlen nie zareagował.

W związku ze sprawą poseł skierował interpelację do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Zwrócił się także do prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka o podjęcie rozmów i negocjacji z przedsiębiorcami oraz wstrzymanie podwyżek, a także o mediacje w sprawie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. O sytuacji przedsiębiorców powiadomił także Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka.

"Nie może być tak, że ludzie, którzy swoją ciężką pracą dokładali się i budowali gospodarkę Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski przez ostatnie kilkadziesiąt lat jedną decyzją chciwego wielkiego przedsiębiorcy państwowego nagle tracą majątek swojego życia, swój dorobek i swoją przyszłość" - podsumował poseł.

W przesłanym PAP oświadczeniu PKN Orlen poinformował, że decyzja o podniesieniu czynszów przy ul. Gazowej i Trzebnickiej wynikała z "konieczności urealnienia stawek, aby odpowiadały one obecnej sytuacji na wrocławskim rynku nieruchomości, na którym podobnie jak w innych lokalizacjach, miał w ostatnim czasie miejsce wzrost cen najmu".

"Aby określić rynkowe stawki czynszu dla przyjętych powierzchni zastosowano podejście porównawcze metodą korygowania ceny średniej. Rzeczoznawca majątkowy przy ustalaniu wartości czynszu kierował się m.in. informacjami zebranymi z lokalnego rynku nieruchomości, wywiadem terenowym i oględzinami. Dodatkowo przy ustalaniu stawki wzięto pod uwagę cechy rynkowe nieruchomości oraz ich wagi, które mają bezpośredni wpływ na wysokość stawki. Porównywano także stawki czynszu na terenie miasta Wrocław" - podano.

Jak podkreśliła spółka, decyzja o podniesieniu czynszu - w formie wypowiedzenia dotychczasowych stawek najmu - została przekazana najemcom zgodnie z postanowieniami umów, które w większości przewidują możliwość wypowiedzenia przez wynajmującego wysokości czynszu po pisemnym powiadomieniu najemcy w odpowiednim terminie. "Pozostałe przypadki zostały potraktowane w sposób indywidualny, jednak przy założeniu zachowania zasady równości i przyjęcia jednakowych stawek dla całego kompleksu nieruchomości" - dodano.

"Rozumiemy konieczność optymalizacji kosztów najmu. Dlatego, jeżeli nasi kontrahenci zgłaszają takie oczekiwanie, w miarę dostępności możemy zaoferować inny obiekt na przykład o mniejszej powierzchni. W tym celu prosimy o kontakt z biurem zarządcy nieruchomości" - napisano w przesłanej informacji.

