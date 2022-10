Wrocław: Powrócił autobus MPK przystosowany do podawania szczepionek

Po półrocznej przerwie na ulice Wrocławia powrócił SZCZEPCIObus – autobus MPK przystosowany do podawania szczepionek. W mobilnym punkcie można zaszczepić się bez uprzedniej rejestracji.

W niedzielę mobilny punk szczepień ustawił się przy pl. Solnym we Wrocławiu. Pacjenci mogą tam otrzymać, bez uprzedniej rejestracji, szczepionki przeciwko COVID-19 firm Johnson & Johnson, Pfizer oraz Moderna.

"Przez ponad dwa lata pandemii niejako zdążyliśmy nauczyć się funkcjonować w koronawirusowej rzeczywistości. Nie znaczy to jednak, że COVID-19 przestał być śmiertelnym zagrożeniem. Warto się przed nim chronić. Dlatego wychodzimy do mieszkańców i zachęcamy, by się zaszczepić w SZCZEPCIObusie" - powiedział prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder.

Do tej pory w mobilnym punkcie szczepień wrocławskiego MPK szczepionkę podano blisko 15,5 tys. osób. Autobus był w ponad 100 lokalizacjach, przejeżdżając ponad 6 tys. kilometrów.

