Wrocław: Przekazano teren pod budowę drugiego aquaparku w mieście

We wtorek samorząd przekazał teren pod budowę we Wrocławiu drugiego aquaparku. Na 18 tys. m kw. powstanie ekologiczny obiekt z basenami, zapleczem sanitarnym, saunami, częścią rekreacyjną i gastronomiczną. Koszt inwestycji to 35 mln zł.

Przetarg wygrało Konsorcjum firm Mosty Łódź i PPUH Transcom sp. z o.o. Aquaparkiem na osiedlu Brochów będzie zarządzała spółka Wrocławski Park Wodny S.A., która prowadzi już jedyny taki obiekt w centrum miasta przy ul. Borowskiej. Rocznie ma on 2 mln klientów.

Nowa inwestycja obejmie teren o powierzchni 18 tys. m kw., z czego prawie 13 tys. m kw. zajmie zieleń. Powstanie w miejscu, gdzie w latach 30-tych XX wieku funkcjonowało miejskie kąpielisko.

Przetarg obejmował zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z parkingiem, obsługą komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu.

Jak podano, nowy budynek to nie tylko basen, ale cały kompleks sportowo-rekreacyjny. Na pierwszym poziomie znajdą się 4 baseny wraz z infrastrukturą: szatniami, łazienkami, toaletami i punktem gastronomicznym. W strefie rekreacyjnej powstaną basen sportowy o wymiarach 25 m na 14,5 m i głębokości od 1,3 - 1,8 m, basen do nauki pływania oraz basen z hydromasażem dla 12 osób, a także basen zewnętrzny.

Basen zewnętrzny będzie posiadał część brodzikową przeznaczoną dla najmłodszych. Wymiary tej niecki to 25 m na 20 m, a jej głębokość wyniesie od 0,3 m do 1,35 m. Basen ten czynny będzie sezonowo. Odwiedzający będą mogli również skorzystać z punktu gastronomicznego z ogródkiem barowym.

Przed aquaparkiem powstanie też parking o powierzchni 600 metrów kwadratowych z 5 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami i 44 stojakami rowerowymi.

Na pierwszym piętrze budynku powstanie część sportowo-wypoczynkowa, czyli sale fitness oraz strefa saunarium. W strefie sportowej powstaną dwie sale fitness, o które zabiegali mieszkańcy Brochowa. W jednej z nich będą prowadzone zajęcia fitness, w drugiej - jogi. Siłownia zewnętrzna, która aktualnie znajduje się na ul. Polnej 10 zostanie przesunięta kilkanaście metrów dalej, tak aby nie kolidowała z budynkiem, ale była wciąż dostępna dla mieszkańców.

Na piętrze znajdzie się również strefa saunarium. W jej skład wchodzić będą dwie sauny fińskie, sauna parowa, dwa pokoje masażu oraz pomieszczenie do wypoczynku.

Obiekt będzie niskoemisyjny i zasilany zieloną energią. Przy okazji wytwarzania energii z gazu w celu m.in. ogrzewania wody w basenach, będzie produkował energię elektryczną.

W podziemiach budynku znajdzie się zbiornik na wodę deszczową. Stamtąd woda trafi do zbiornika wody użytkowej. Następnie deszczówka będzie przefiltrowywana i używana do misek ustępowych oraz podlewania zieleni wokół inwestycji. Obiekt ma być gotowy na wiosnę 2022 roku.