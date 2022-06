Wrocław: Przy ul. Białowieskiej powstanie osiedle w ramach programu "Mieszkanie Plus"

Ruszyło projektowanie osiedla mieszkaniowego przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu, które jest wspólnym przedsięwzięciem spółki PFR Nieruchomości i PKP S.A. Inwestycja jest realizowana w ramach rynkowej części rządowego programu Mieszkanie Plus.

Jak poinformowała w komunikacie przesłanym w czwartek PAP Ewa Syta z biura prasowego PFR Nieruchomości, inwestycja będzie realizowana na działce położonej na lewym brzegu Odry przy ul. Białowieskiej.

Zgodnie z założeniami powstanie tam około 450 mieszkań na wynajem wraz z garażami podziemnymi i lokalami usługowymi. "Atutami lokalizacji przyszłego osiedla jest nie tylko atrakcyjne widokowo otoczenie, ale także bardzo dobre skomunikowanie z oddalonym o 3 kilometry centrum Wrocławia. W okolicy znajdują się liczne przystanki komunikacji miejskiej oraz oddalona o 300 metrów stacja kolejowa, z której podróż do PKP Wrocław Główny trwa jedynie 8 minut" - podkreślono.

Opracowaniem dokumentacji projektowej przyszłego osiedla zajmie się wrocławska pracownia architektoniczna Group - Arch, która ma na swoim koncie m.in. nagrodzony w konkursie "Piękny Wrocław" projekt osiedla Dorzecze Legnickiej.

Jak podano, osiedle będzie projektowane w technologii BIM, która opiera się na elektronicznym zapisie danych o obiekcie budowlanym w trójwymiarowym wirtualnym modelu. Dane tworzone na etapie projektowania wykorzystuje się w trakcie budowy i użytkowania budynku.

Za realizację inwestycji będzie odpowiedzialna spółka celowa, do której PKP S.A. przekazało aport w postaci gruntu, z kolei pełne finansowanie projektu zapewni Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza spółka PFR Nieruchomości.

"We Wrocławiu posiadamy ponad 1,5 tysiąca mieszkań na różnych etapach realizacji. Są to zarówno już zasiedlone budynki przy ul. Dąbrowskiego i ul. Zakładowej, ale także blisko 500 mieszkań przy ul. Kolejowej w centrum miasta, które są już od niemal roku w budowie. Trwają prace projektowe pierwszego etapu osiedla na wrocławskim Zakrzowie i nowego przedsięwzięcia w Popowicach. Nasza wrocławska oferta mieszkań na wynajem stale się powiększa" - podkreślił Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości S.A. cytowany w komunikacie.

Spółka przypomniała, że poza inwestycjami we Wrocławiu, trwa realizacja dwóch osiedli mieszkaniowych na Dolnym Śląsku. W Oławie finalizowana jest budowa osiedla przy ul. Paderewskiego. Do 144 mieszkań już ruszył nabór najemców. Z kolei w Zgorzelcu realizacja 221 mieszkań przy ul. Lubańskiej jest już na półmetku - podano.

PFR szacuje, że budowa osiedla przy ul. Białowieskiej ruszy w trzecim kwartale przyszłego roku i potrwa ok. 24 miesięcy. "Do współpracy przy przeprowadzeniu naboru, tak jak zwykle, zaprosimy samorząd, pomimo, że w tym przypadku działka nie jest samorządowa. Dzięki temu, że nabór - na co liczymy - będzie wspólny, to inwestycja będzie objęta dopłatami do czynszu w ramach programu +Mieszkanie na start+" - powiedziała PAP Syta.

