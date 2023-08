Wrocław: Rekordowy lipiec w porcie lotniczym – obsłużono 453 tys. pasażerów

Ponad 453 tys. pasażerów obsłużono w lipcu w Porcie Lotniczym Wrocław. To 17 proc. od dotychczas rekordowego lipca 2019 roku. Podróżowano przede wszystkim na słoneczne Południe, a niekwestionowanym liderem była Turcja i słynny kurort – Antalya.

453 tys. pasażerów skorzystało w lipcu z Portu Lotniczego Wrocław. To historyczny wynik, który w porównaniu do zeszłego roku jest wyższy o ponad 27 proc. (355 tys.) i o blisko 17 proc. bije też dotychczasowy rekord z 2019 roku (387 tys.).

"Te wyniki to dla nas powód do dumy, gdyż widzimy, że podróżni chętnie korzystają z naszej oferty i po prostu lubią latać z Wrocławia. Dotyczy to nie tylko mieszkańców Dolnego Śląska, ale także i ościennych województw" - powiedział prezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

Jak podano, Turcja w lipcu okazała się liderem wśród wszystkich połączeń południowych - zarówno czarterowych, jak i niskokosztowych. Wybrało ją 53 tys. 310 osób, co w zestawieniu z lipcem 2019 roku stanowi blisko 68-procentowy wzrost. Najpopularniejsza wśród tureckich kurortów okazała się Antalya - zdecydowało się na nią ponad 40 tys. osób. Pozostali wybrali Bodrum (8,4 tys.), Izmir (2,9 tys.) i Dalaman (1,8 tys.).

Kolejnymi najpopularniejszymi kierunkami, poza Turcją, były: Heraklion, Rodos, Kos, Palma i Tirana. Łączna liczba osób korzystających z połączeń czarterowych z Wrocławia wyniosła 137 tys. i stanowiła 30 proc. wszystkich pasażerów obsłużonych przez lotnisko w lipcu. Jest to blisko 25-procentowy wzrost w porównaniu z lipcem 2019 roku.

250 tys. osób, czyli ponad 55 proc. wszystkich pasażerów odlatujących i przylatujących do Portu Lotniczego Wrocław, to podróżni korzystający z usług linii takich jak Ryanair i Wizz Air. W lipcu najchętniej latali oni do Wielkiej Brytanii (prawie 71,9 tys.).

Z typowo wakacyjnych i południowych kierunków najczęściej wybierane były Włochy (43,7 tys.), z Bolonią i Mediolanem na czele. Drugim najchętniej wybieranym krajem południowej Europy jest Hiszpania (21 tys.). Na trzecim miejscu plasuje się Grecja (17,9 tys.), która odnotowała niebagatelny, blisko 290-procentowy wzrost w porównaniu do lipca 2019 roku (4,6 tys. podróżnych).

