Wrocław: Resort sportu przeznaczył 8,5 mln zł na rozwój akademii piłkarskiej

8,5 mln zł trafi do działającej przy Śląsku Wrocław akademii piłkarskiej. To pieniądze przyznane przez resort sportu w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej. Dzięki dotacji mają powstać nowe boiska treningowe dla dzieci i młodzieży.

W piątek podczas konferencji prasowej we Wrocławiu posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka poinformowała, że w ramach drugiej edycji programu rozwoju infrastruktury sportowej ministerstwo sportu przyznało samorządowi Wrocławia 8,5 mln zł na rozwój akademii piłkarskiej, działającej przy klubie sportowym Śląsk Wrocław.

"Te przyznane 8,5 mln zł to już są kolejne środki i z tego powstanie bardzo nowoczesna infrastruktura - po prostu boiska. I z tego się cieszymy. Jest to finansowanie inwestycji, która po prostu będzie wspierać młodzież i dzieci. I to jest najważniejsze, żeby nasze wrocławskie dzieci miały gdzie trenować, gdzie ćwiczyć" - powiedziała Stachowiak-Różecka.

Podkreśliła, że taka infrastruktura jest niezbędna i "nie da się już dziś trenować piłki nożnej na placu przed blokiem". "To dla was drodzy kibice, byście mogli za kilka lat podziwiać kolejne pokolenie piłkarzy. I dla was drogie dzieciaki, byście miały gdzie trenować" - dodała posłanka.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podkreślił, że bez względu na to, że to wrocławski magistrat jest właścicielem klubu piłkarskiego zawsze warto wspierać rozwój piłkarskich talentów.

"Potrzebujemy nowych Lewandowskich, potrzebujemy tego, byśmy się mogli tak jak za moich młodych lat cieszyć się, mogli się cieszyć sukcesami polskiej reprezentacji. Są pieniądze i jest szansa rozwoju szkółki piłkarskiej" - powiedział Obremski.

Wicemarszałek woj. dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski podkreślił, że Wrocław zasługuje na to, by mieć silny klub piłkarski, ale do tego potrzeba też infrastruktury sportowej.

"Takiej infrastruktury, która będzie kuźnią dla przyszłych, dobrych piłkarzy, którzy będą właśnie w Śląsku Wrocław grali. To jest bardzo dobra wiadomość, żeby tę akademię piłkarską tutaj we Wrocławiu budować, bo nie ma mocnego klubu bez mocnej akademii piłkarskiej" - powiedział Krzyżanowski.

Radny Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kiljanek przypomniał, że 8,5 mln zł to już kolejna dotacja w ramach drugiej edycji programu rozwoju infrastruktury sportowej. "W pierwszej edycji gmina Wrocław za pośrednictwem Fundacji śląska Wrocław otrzymała 10 mln zł dofinansowania" - powiedział radny.