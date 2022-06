Wrocław: Rozstrzygnięto przetarg na dostawę kolejnych dwóch autobusów elektrycznych

Przetarg na dostawę kolejnych dwóch autobusów elektrycznych rozstrzygnęło w środę wrocławskie MPK. Dołączą one do 11 takich pojazdów zakontraktowanych trzy miesiące temu. Pierwsze autobusy marki Mercedes trafią do stolicy Dolnego Śląska w połowie przyszłego roku.

Rozstrzygnięty w środę przetarg na dwa elektryczne autobusy to dopełnienie wcześniejszego przetargu na 11 takich pojazdów. Pierwszy kontrakt opiewał na kwotę niespełna 45 mln zł. Kolejne dwa pojazdy wraz z ładowarkami to wydatek 7,7 mln zł.

Podobnie jak przy wcześniejszym przetargu autobusy do Wrocławia dostarczy firma EvoBus Polska.

"W ramach pozyskanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz korzystnie zawartych wcześniejszych umów, łącznie kupimy o dwa autobusy więcej niż przewidywaliśmy. Pierwsze +elektryki+ przyjadą do Wrocławia w połowie przyszłego roku" - przekazał prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder.

Zamówione autobusy to przegubowe, niskopodłogowe Mercedesy eCitaro G, które mogą przewozić do 41 pasażerów na miejscach siedzących i 75 na stojąco. Nowe pojazdy mają obsługiwać m.in. linię K - prowadzącą z osiedla Gaj na północ Wrocławia.

Jak podało MPK, jeszcze w środę na ulice Wrocławia wyjedzie pierwszy testowy autobus elektryczny. Będzie można go spotkać na wybranych trasach do początku lipca.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl